В Киеве «погорел» на взятке заместитель главы таможни

В Киеве разоблачили на взятке одного из заместителей начальника Киевской городской таможни.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, чиновник через посредника систематически требовал деньги от бизнесменов, которые занимались внешнеэкономической деятельностью. За взятку чиновник гарантировал предпринимателям беспрепятственное таможенное оформление импортируемых товаров.

Сообщник чиновника получил более 4,5 тысяч долларов США в интересах чиновника. Сотрудники СБ Украины "взяли" посредника, когда коммерсант передавал ему очередную часть взятки в размере более 1100 долларов. Заместителя начальника столичной таможни правоохранители задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Получение взятки в особо большом размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Постановлением Печерского районного суда Киева подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других должностных лиц таможни, возможно причастных к коррупционному механизму. // Сегодня