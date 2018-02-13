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Мэр Днепра сообщил, что оппо-антисемит из Днепровского горсовета Суханов сбежал в Крым

13.02.2018 15:36

 Депутат городского совета Днепра Сергей Суханов бежал на территорию аннексированного Крыма после антисемитского скандала. 

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook.

Депутат горсовета Днепра Сергей Суханов

"Вчера, по данным правоохранителей, депутат Суханов перешел административную границу с Крымом на КПП "Чаплинка", - написал Филатов.

По данным местных СМИ, ранее Сергей Суханов написал агрессивный пост в адрес евреев на своей странице в Facebook.

пост

Через некоторое время депутат попросил прощения у еврейского народа.

Сегодня он продолжил комментировать скандал, отметив, что после нашумевшего поста уже не является членом партии "Оппозиционный блок". Однако о своем отъезде не сообщил.

Официального подтверждения данных о пересечении Сухановым админграницы с Крымом на данный момент также нет. // 112.ua

 

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