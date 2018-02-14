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В России фельдшер «скорой», приехав на вызов, изнасиловал 9-летнего сына пациента

13.02.2018 17:27

Следователи Волгограда завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летнего фельдшера скорой медицинской помощи. Его подозревают в педофилии. По версии следователей, медик надругался над малолетним родственником пациента, к которому он прибыл на вызов.

В отношении эскулапа возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"), сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

В Волгограде фельдшер скорой помощи подозревается в изнасиловании 9-летнего сына пациентаПреступление было совершено сразу после майских праздников. Днем 10 мая 2017 года фельдшер одной из подстанций скорой помощи Волгограда прибыл по экстренному вызову для оказания медицинской помощи 41-летнему мужчине. Он испытывал острую боль в области сердца.

"Увидев, что в квартире помимо больного находится его 9-летний сын, медик попросил ребенка помочь ему найти предмет обихода для крепления капельницы. Когда мальчик вышел в коридор квартиры, злоумышленник проследовал за ним, и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, надругался над школьником", - говорится в пресс-релизе.

О произошедшем потерпевший рассказал своей матери, которая вечером вернулась домой. Женщина "незамедлительно обратилась в правоохранительные органы, однако к тому моменту злоумышленнику удалось скрыться".

Задержать обвиняемого удалось только в августе 2017 года.

В настоящий момент уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Советского района, направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным информагентства "Блокнот Волгоград", обвиняемый Михаил К. является гомосексуалом. Он жил с мужчиной и не скрывал этого.

После того как его заподозрили в педофилии, Михаил скрылся на территории самопровозглашенной ЛНР, в Святовознесенском мужском монастыре. "За время, пока его искали, выяснилось, что мужчина успел надругаться еще и над девочкой", - пишет издание. Однако в официальном пресс-релизе упоминается только один преступный эпизод. // NEWSru.com

 

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