В России фельдшер «скорой», приехав на вызов, изнасиловал 9-летнего сына пациента

Следователи Волгограда завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летнего фельдшера скорой медицинской помощи. Его подозревают в педофилии. По версии следователей, медик надругался над малолетним родственником пациента, к которому он прибыл на вызов.

В отношении эскулапа возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"), сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

Преступление было совершено сразу после майских праздников. Днем 10 мая 2017 года фельдшер одной из подстанций скорой помощи Волгограда прибыл по экстренному вызову для оказания медицинской помощи 41-летнему мужчине. Он испытывал острую боль в области сердца.

"Увидев, что в квартире помимо больного находится его 9-летний сын, медик попросил ребенка помочь ему найти предмет обихода для крепления капельницы. Когда мальчик вышел в коридор квартиры, злоумышленник проследовал за ним, и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, надругался над школьником", - говорится в пресс-релизе.

О произошедшем потерпевший рассказал своей матери, которая вечером вернулась домой. Женщина "незамедлительно обратилась в правоохранительные органы, однако к тому моменту злоумышленнику удалось скрыться".

Задержать обвиняемого удалось только в августе 2017 года.

В настоящий момент уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Советского района, направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным информагентства "Блокнот Волгоград", обвиняемый Михаил К. является гомосексуалом. Он жил с мужчиной и не скрывал этого.

После того как его заподозрили в педофилии, Михаил скрылся на территории самопровозглашенной ЛНР, в Святовознесенском мужском монастыре. "За время, пока его искали, выяснилось, что мужчина успел надругаться еще и над девочкой", - пишет издание. Однако в официальном пресс-релизе упоминается только один преступный эпизод. // NEWSru.com