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Секретар СНБО звертатиметься до суду, якщо С. Лещенко не спростує свої провокативні заяви

14.02.2018 14:42

Повідомляємо, що інформація, яка була розміщена депутатом С. Лещенко у фейсбуці щодо «причетності» Олександра Турчинова до справ, які розслідують НАБУ щодо чиновників Одеської місцевої влади – є нісенітницею та брехнею.

Колишній журналіст С. Лещенко, намагаючись привернути до себе увагу гучними заявами, навіть не обтяжує себе хоча б вигадкою аргументів.

Картинки по запросу Турчинов

Використовуючи єдине наведене ним посилання нібито на «неофіційну інформацію від невідомих джерел», можна так само зробити висновок про можливу причетність самого С. Лещенка до названих ним справ та його інтерес у цій справі.

С. Лещенко має спростувати свої провокативні заяви, в іншому випадку, О. Турчинов звертатиметься до суду. // turchynov.com


 

 

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