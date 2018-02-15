Металлические крыши: способы поддержания их в надлежащем состоянии

Холодные зимы и осадки в виде снега в Украине не редкость, и домовладельцы все чаще проявляют интерес к металлическим крышам - как правило, прочным, долговечным и способным выдерживать вес льда и снега.

Представители компании «Прушиньски», которая занимается производством и реализацией широкого ассортимента кровельных и фасадных материалов, перечисляют плюсы и минусы такого типа крыш, а также способы поддержания их в надлежащем состоянии.

Фото: pruszynski.com.ua

Эксперты отмечают, рост продаж такого типа покрытия как фальцевая кровля, которая характеризуется наличием самозащелкивающихся замков, что значительно облегчает монтаж и гарантируют длительный срок эксплуатации данного типа кровли. Купить такую продукцию можно даже онлайн, притом, что локальное производство позволяет компании продавать продукцию дешевле зарубежных аналогов.

Эксперты акцентируют внимание на множество преимуществ металлической крыши, а именно:

Долговечность. Некоторые крыши могут обрабатывать выдерживать порывы ветра до 140 км/час, они не будут трескаться или ржаветь и могут противостоять ударам и, как правило, не требуют значительного технического обслуживания.

Энергоэффективность. Металл может отражать солнечное тепло, снижая затраты на охлаждение на 10-25 процентов.

Экологичность. Они используют 25 процентов или более переработанного сырья и могут быть снова переработаны.

Они могут удерживать форму в течение 40-70 лет, по сравнению с 12-20 годами для битумных кровельных материалов.

Безопасность. Металлические крыши не загорятся в результате пожара или удара молнии.

В то же время специалисты отмечают и недостатки; шумность, при сильном дожде или граде; расширение и сжатие, которые могут вызвать ослабление панелей (правильный монтаж фальцевой кровли нивелирует термическое расширение); возможно кому то будет сложно подобрать цвет при локальной покраске каких=то отдельных мест.

Эксперты рекомендуют пять зимних советов, чтобы гарантировать, что металлические крыши будут нормально воспринимать ненастную погоду.

Они включают в себя размещение снежных ограждений, чтобы лед и снег падали с крыши в «определенные места», сохраняя сточные каналы в целости, чтобы вода стекала, а листья и грязь не накапливались; обрезать деревья и кусты, которые с постоянным трением могут повредить отделку; сметать обломки, которые собираются на крыше; и убедитесь, что чердак изолирован и правильно вентилирован.

Металлические крыши рассчитаны на 50 лет и более и обеспечивают исключительную производительность, - говорит представитель компании, - дайте им простое обслуживание и заботу, и они вернут вам долгие годы защиты и спокойствия.

Никогда не пытайтесь выполнять техническое обслуживание на любой крыше в суровые погодные условия. Самое безопасное и лучшее время для технического обслуживания - безветренная погода без осадков.

Чтобы лучше избегать ледяных наростов: