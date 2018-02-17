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В разворованной стране обнищали не все: кандидат на пост главы НБУ показал декларацию

16.02.2018 17:48

 И.о. главы Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал электронную декларацию о доходах за 2017 год. Общедоступные сведения из налогового документа опубликованы в Едином реестре деклараций.

Так, согласно декларации, кандидат на должность главы НБУ Яков Смолий за 2017 год получил доходы на 15,2 млн гривен. В эту сумму, в частности, вошли:

Яков Смолий. Фото: пресс-центр НБУ

  • зарплата в НБУ – 2,3 млн грн (то есть в среднем 191 тыс. грн в месяц);
  • дивиденды – 5,4 млн грн;
  • проценты по счетам в банках- 4,84 млн грн. 
Недвижимость Смолия
 
Яков Смолий, согласно декларации, единолично владеет тремя земельными участками:
  • 3 118 кв. м в Киевской области;
  • 600 кв. м в Тернопольской области;
  • 8 021 кв. в Киевской области.
Еще три земельных участка находятся в частичной собственности и.о. главы НБУ. Арендуются еще шесть участков. Всего в декларации фигурируют 12 земельных участков.
 
Также в 100%-й собственности Смолия находится жилой дом на 654,06 кв. м в Киевской области, апартаменты на 177,6 кв. м. и гараж на 22,7 кв. м в Севастополе, а также дом семейного отдыха (276,9 кв. м) в Киевской области.
 
Жена Якова Смолия является единоличной собственницей квартиры (223,1 кв. м) и гаража (35,3 кв. м) в Киеве.
 
Также Смолию с женой на двоих принадлежат (полностью или частично) 18 офисов в разных регионах Украины; некоторые из этих помещений оформлены на юрлиц.
 
Машины Смолия
 
Автопарк Смолия сотсоит из трех легковых автомобилей:
  • Toyota LC 2006 года выпуска;
  • VW Multivan 2012 года выпуска;
  • Mitsubishi 2002 года.
Также у и.о. главы НБУ есть гидроцикл 2009 года выпуска и гольфкар. Жена Смолия владеет Mercedes ML350 2007 года выпуска.
Кроме авто, из движимого имущества Смолий задекларировал часы Patek Philippe и Breguet.
 
Счета Смолия
 
В декларации указаны шесть банковских счетов:
  • 3,93 млн долларов в государственном в Укрэксимбанке;
  • 254 тыс. грн в государственном Ощадбанке;
  • два вклада по 105 тыс. грн в двух разных коммерческих банках;
  • 4,5 тыс. долларов в коммерческом банке;
  • 5,976 млн грн в коммерческом банке. 
Жена Смолия владеет банковскими счетами на 410 млн грн, 138 тыс. грн,35,5 тыс. долларов и 2,6 тыс. евро.
 
Кроме того, у Смолия в собственности находятся инвестиционные сертификаты номинальной стоимостью 15,515 млн гривен. Также в прошлом году жена Смолия продала долю в ООО за 4,5 млн гривен.
 
Напомним, в середине января президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначении на этот пост Якова Смолия. Решение Верховной Рады пока принято не было. // Сегодня

 

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