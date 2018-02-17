В разворованной стране обнищали не все: кандидат на пост главы НБУ показал декларацию

И.о. главы Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал электронную декларацию о доходах за 2017 год. Общедоступные сведения из налогового документа опубликованы в Едином реестре деклараций.

Так, согласно декларации, кандидат на должность главы НБУ Яков Смолий за 2017 год получил доходы на 15,2 млн гривен. В эту сумму, в частности, вошли:

зарплата в НБУ – 2,3 млн грн (то есть в среднем 191 тыс. грн в месяц);

дивиденды – 5,4 млн грн;

проценты по счетам в банках- 4,84 млн грн.

Недвижимость Смолия

Яков Смолий, согласно декларации, единолично владеет тремя земельными участками:

3 118 кв. м в Киевской области;

600 кв. м в Тернопольской области;

8 021 кв. в Киевской области.

Еще три земельных участка находятся в частичной собственности и.о. главы НБУ. Арендуются еще шесть участков. Всего в декларации фигурируют 12 земельных участков.

Также в 100%-й собственности Смолия находится жилой дом на 654,06 кв. м в Киевской области, апартаменты на 177,6 кв. м. и гараж на 22,7 кв. м в Севастополе, а также дом семейного отдыха (276,9 кв. м) в Киевской области.

Жена Якова Смолия является единоличной собственницей квартиры (223,1 кв. м) и гаража (35,3 кв. м) в Киеве.

Также Смолию с женой на двоих принадлежат (полностью или частично) 18 офисов в разных регионах Украины; некоторые из этих помещений оформлены на юрлиц.

Машины Смолия

Автопарк Смолия сотсоит из трех легковых автомобилей:

Toyota LC 2006 года выпуска;

VW Multivan 2012 года выпуска;

Mitsubishi 2002 года.

Также у и.о. главы НБУ есть гидроцикл 2009 года выпуска и гольфкар. Жена Смолия владеет Mercedes ML350 2007 года выпуска.

Кроме авто, из движимого имущества Смолий задекларировал часы Patek Philippe и Breguet.

Счета Смолия

В декларации указаны шесть банковских счетов:

3,93 млн долларов в государственном в Укрэксимбанке;

254 тыс. грн в государственном Ощадбанке;

два вклада по 105 тыс. грн в двух разных коммерческих банках;

4,5 тыс. долларов в коммерческом банке;

5,976 млн грн в коммерческом банке.

Жена Смолия владеет банковскими счетами на 410 млн грн, 138 тыс. грн,35,5 тыс. долларов и 2,6 тыс. евро.

Кроме того, у Смолия в собственности находятся инвестиционные сертификаты номинальной стоимостью 15,515 млн гривен. Также в прошлом году жена Смолия продала долю в ООО за 4,5 млн гривен.