На одесском пляже нашли тело женщины: полиция расследует убийство

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Охранник одного из увеселительных заведений, расположенных в районе пляжа на 16-й станции Большого Фонтана, обнаружил в воде тело молодой женщины.
Как сообщили «Думской» в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области, возраст погибшей — примерно 30 лет.
Фото: «7 канал»
На месте работает следственно-оперативная группа.
В пресс-службе уточнили, что, по предварительным данным, на теле нет следов насилия или телесных повреждений. Тем не менее открыто уголовное производство по части 1 ст. 115 УК Украины («умышленное убийство»). Личность погибшей установлена.
В пресс-службе ГУНП сообщили, что погибшая — одесситка 1998 года рождения.
Тело направлено в Одесское областное бюро судебно-медицинских экспертиз для установления причины смерти.
Соломенский районный суд Киева избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде личного поручительства.