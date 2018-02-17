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На одесском пляже нашли тело женщины: полиция расследует убийство

17.02.2018 08:45

Охранник одного из увеселительных заведений, расположенных в районе пляжа на 16-й станции Большого Фонтана, обнаружил в воде тело молодой женщины.

Как сообщили «Думской» в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области, возраст погибшей — примерно 30 лет.

Фото: 7kanal

Фото: «7 канал»

На месте работает следственно-оперативная группа.

В пресс-службе уточнили, что, по предварительным данным, на теле нет следов насилия или телесных повреждений. Тем не менее открыто уголовное производство по части 1 ст. 115 УК Украины («умышленное убийство»). Личность погибшей установлена.

В пресс-службе ГУНП сообщили, что погибшая — одесситка 1998 года рождения.

Тело направлено в Одесское областное бюро судебно-медицинских экспертиз для установления причины смерти.

 

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