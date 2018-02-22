Оперативные данные о ситуации в зоне АТО на 21.02.2018

Формирования российских оккупационных войск на Донбассе продолжают вооружённые провокации против ВСУ и обстрелы позиций украинских войск, в том числе с использованием тяжелых вооружений, которые, согласно Минских договорённостей, должны быть отведены на установленные дистанции от линии разграничения.

За последний недельный период подразделения 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск осуществили более 90 огневых налетов (за предыдущий недельный период – до 70) из 122-мм артиллерийских систем, 82/120-мм минометов, 122-мм переносных реактивных пусковых установок “Град-П”, БМП и танков.

Наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Попасная, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Авдеевка, шахта “Бутовка”, Пески, Крымское, Светлодарск, Лозовое, Новолуганское, Зайцево, Новотроицкое, Тарамчук, Чермалык, Павлополь, Водяное и Широкино.

Противник продолжает активное ведение воздушной разведки боевых порядков ВС Украины - в период с 13 по 19 февраля с.г. зафиксирован 21 разведывательный полет БПЛА ВС РФ, в т.ч. 3 полета БПЛА “Орлан-10”, которые осуществляли заход в оперативно-тактическую глубину обороны ВС Украины. При этом, особое внимание противник сосредоточил на вскрытие объектов, а также выявлении изменений в боевых порядках ВС Украины.

Отмечается активизация деятельности маневренных групп РЭР и РЭБ противника вдоль всей линии соприкосновения. В зоне ответственности «2 АК ЛНР» зафиксирована работа новейшего российского комплекса радиоэлектронной борьбы “Леер-3” (РБ-341В), предназначенного для подавления сигналов передатчиков GSM-связи (впервые данный комплекс был показан в начале октября 2015 года на выставке “День инноваций Южного военного округа”). При этом, на мобильные телефоны военнослужащих ВС Украины рассылались SMS-сообщения провокационного характера.

В рамках зимнего периода обучения противник на полигоне “Центральный” и “Приморский” проводил мероприятия по боевой подготовке, направленные на слаживание подразделений при проведении наступательных действий, а также отработки вопросов организации взаимодействия при действиях в составе разведывательно-огневого контура с применением БПЛА.

В последний недельный период подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 11 человек:

1 АК - 9 ошмсп мп (Новоазовск) 2 в/с, 3 омсбр (Горловка) 1 в/с, 5 омсбр (Макеевка) 1 в/с, 11 омп (Макеевка) 1 в/с, 100 омсбр (Донецк) 1 в/с;

2 АК - 7 омсбр (Брянка) 5 в/с.

Для обеспечения деятельности частей и соединений 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск в период с 13 по 19 февраля с.г. с территории России было доставлено около 800 тонн ГСМ (ж/д. ст. Ровеньки). Кроме того, на базах хранения автомобильной и специальной техники Южного военного округа ВС РФ проводятся подготовительные работы для передачи новых партий военной техники в части и подразделения 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе.

В течение минувших суток зафиксировано использование оккупантами на Донбассе 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов типа 2Б11 из состава миномётного комплекса 2С12«Сани». Также фиксировалось применение противником, кроме стрелковых вооружений, установок ЗУ-23-2 и 82-мм миномётов типа 2Б14 «Поднос». При этом оккупанты перебрасывают к линии разграничения дополнительные силы и средства для совершения дальнейших обстрелов.

Так, в районе н.п.Донецк на Трудовских в районе террикона на улице Истомина фиксировалась новая мобильная огневая группа противника. В составе группы – БТР и 2 Урала, в одном из них – 120-мм миномёт.

В течение последних 3-х суток наблюдалось перемещение бронетехники оккупантов и различных огневых средств (в основном ЗУ-23-2 и автоматические 82-мм миномёты типа 2Б9 «Василёк») восточнее Луганска. Зафиксирована бронегруппа из 4-х БМП (3 единицы БМП-2 и 1 единица БМП-1), 3 грузовика типа Урал между Лобачёво и Николаевкой, 2 единицы МТ-ЛБ и 1 БРДМ-2 в районе между Бурчак-Михайловским и Пионерским. В районе Лобачёва наблюдается оборудование противником новых взводных опорных пунктов.

Командование Стахановской группировки оккупационных войск уплотняет боевые порядки в своей зоне ответственности. Так, в лесопосадках между Марьевкой и Березовским по берегу Камышевахи отмечается оборудование оккупантами новых позиций, на ряде из них идентифицированы 82-мм миномёты (бронетехника пока не наблюдается).

В «1-м АК ДНР» и «2-м АК ЛНР» ряд артиллерийских подразделений мотострелковых бригад и полков решено доукомплектовать буксируемой 152-мм пушкой типа Д-20 (предполагается, что ими будут укомплектованы 3-и батареи в бригадных арт.дивизионах). На данный момент для этих целей обоими корпусами из России получено18 орудий для 1-го АК и 11 - для 2-го АК (по некоторым данным, часть из них – модернизированные российские орудия типа Д-20М «Хитин» с автоматическим досылателем, увеличивающим скорострельность). Однако при этом российским командованием запланировано, что доукомплектование начнётся после поступления соответствующего количества автотранспорта и формирования артиллерийских расчётов, с чем на данный момент в обоих корпусах наблюдаются серьезные проблемы.

Командование обоих корпусов оккупационных войск возвращает с полигонов в ППД мобильные КП и ПУ бригадно-батальонного уровня. 2 дня назад зафиксирована колонна из 2-х КШМ на базе ГАЗ-66, 1 «Кушетки» и 2 –х тентованых Уралов на трассе Н-21 по направлению к Донецку. Несколько КШМ зафиксировано на объездной дороге в районе н.п.Луганск.

В Кадиевке, Алчевске, Перевальске оккупационные власти активно привлекают через свои «военкоматы» на 2-х недельные «учебные сборы» учащихся ВУЗ-ов. Обращения от преподавательского состава с просьбами не нарушать учебный процесс оккупационными властями игнорируются.

Недавний обстрел из ручного гранатомета здания ГТРК в Луганске вызвал серьезный резонанс как в среде «силовиков» «ЛНР», так и среди местного населения. В Луганске и окрестностях оккупанты активно проводят розыскные мероприятия в поисках «украинских диверсантов», с перекрытием дорог мобильными блок-постами и проверкой транспортных средств. Среди местных жителей активно распространяются панические слухи по примеру «в Луганск заброшено множество украинских ДРГ с гранатомётами», «украинские диверсанты минируют остановки общественного транспорта», «диверсанты убили водителя и угнали автобус» и т.д.

«Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР» начало сбор информации об имеющихся ресурсах не действующих в настоящее время в «ЛНР» украинских операторов мобильной связи (наличие базовых станций, количество абонентов, которые пользовались услугами операторов). Сбор информации проводится с целью определения перспектив возможного возобновления их функционирования с «летнего периода». // Группа «Информационное Сопротивление»