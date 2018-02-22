В Запорожье мошенники сдавали в ломбарды «золото» из проволоки

В Запорожье копы задержали мужчину и женщину по подозрению в сбыте местным ломбардам поддельных изделий якобы из золота.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

Вызов в полицию поступил из одного ломбарда, сотрудники которого сообщили, что в заведение пришла женщина, которая пыталась продать золотые изделия с поддельным государственным клеймом.

Кроме того, в ломбарде добавили, что та же женщина несколько дней назад в другом ломбарде этой сети продала золотые изделия на сумму 8 100 гривен, а когда кольца проверили, то обнаружили в середине стальную проволоку.

"Проверяя территорию возле ломбарда, патрульные заметили автомобиль Aud,i подойдя к которому увидели внутри человека, который заметив полицейских, что-то быстро положил в карман", – сообщают копы.

Мужчину осмотрели и нашли пять колец и крупную сумму наличных денег. Его и женщину, жительницу Днепропетровской области, задержали и вызвали следственно-оперативную группу. // Сегодня