Поліція Харківщини викрила групу осіб за скоєння розбійного нападу

Працівники Шевченківського відділу поліції затримали чоловіків, які в січні цього року проникли до квартири 20-річного харків’янина. Під загрозою застосування ножа вони змусили господаря перерахувати на свої картки 180 тисяч гривень.

Зловмисники втекли з місця злочину, прихопивши з собою ще дві банківські картки, які належать потерпілому та золотий ланцюжок.

В результаті проведення розшукових заходів оперативники спільно зі слідчими Шевченківського відділу поліції встановили особи підозрюваних. Ними виявилися троє мешканців Луганської області 20, 26 та 37 років.

На даний час поліцейські встановили місцезнаходження двох фігурантів злочину. 20-річного луганчанина вони затримали у Києві, його 26-річного подільника – у місті Лисичанськ. Зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження третього фігуранта.

Слідством Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Харківської області