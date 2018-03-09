В Николаеве сын забил иконой, а затем задушил беспомощную мать

В Николаеве мужчина пожаловался соседу, что устал ухаживать за своей беспомощной матерью, и тот помог ему избавиться от старушки.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

4 марта в полицию поступило сообщение, что в Ингульском районе Николаева в своем доме умерла 92-летняя женщина.

Ее тело обнаружил сын, который рассказал полицейским, что женщина болела и несколько месяцев была прикована к постели.

На следующий день судебно-медицинская экспертиза показала другую картину: потерпевшая была задушена, у нее сломаны ребра и челюсть.

Сотрудники полиции начали расследование и установили, что к убийству женщины причастны ее сын и его сосед.

По версии следствия, в тот день сосед пришел помочь мужчине убрать снег со двора, а потом они вместе решили выпить водки.

Во время распития спиртного домовладелец пожаловался, что несколько месяцев его мать не встает с кровати, чем доставляет ему немало хлопот.

Количество выпитого сыграла свое, и в разговоре сосед предложил мужчине кардинально, раз и навсегда, освободиться от бремени – убив старушку.

Оба мужчины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Из их рассказа выяснилось, что они зашли в комнату пенсионерки и сын начал бить лежащую старушку иконой, которая первой попала в его руки.

Затем подозреваемые задушили старушку. Сосед ушел, а сын умершей утром с трудом вспомнил что случилось.

Полицейские задержали подозреваемых 57-ми и 58-ми лет в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

За совершенное преступление мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы. // Я и закон