«Динамо» увозит из Рима боевую ничью и два гола на поле соперника

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Киевское "Динамо" со щитом возвращается с римского "Стадио Олимпико". В первом матче 1/8 финала киевляне добыли ничью в поединке с "Лацио".
Начало поединка было за итальянцами, которые с первых минут повисли на воротах Бойко. Был шанс у Андерсона, который пробивал в ближний угол, но не попал. Потом Бурда прервал опасную передачу на Иммобиле.
К середине тайма, динамовцы уже освоились на поле и отодвинули игру от своих ворот. Так без голов и завершилась первая половина встречи.
Второй тайм вышел богаче на эмоции. Добавили остроты встрече киевляне. На 52-й минуте после быстрой контратаки последовал навес в штрафную и Беседин скинул мяч на Цыганкова, который был спиной к воротам. Виктор принял мяч и пяткой отправил его в сетку.
Не успели еще нарадоваться гости, как прошла разрезная передача в штрафную, Кадар упустил Иммобиле и тот сравнял счет.
Следующий сбой в центре обороны киевлян реализовал Андерсон.
И тут Хацкевич достал туз из рукава, выпустив на поле второго форварда Мораеса. Замена сыграла. Жуниор в концовке встречи эффектно пробил из-за штрафной под перекладину.
Реальнейший шанс вырвать победу "Лацио" имел за пару секунд до финального свистка. На шестой компенсированной минуте Иммобиле перебросил Бойко и попал в штангу. И тут же игра закончилась. После чего Гармаш что-то эмоционально начал доказывать арбитру и получил красную карточку. Через неделю в Киеве он "Динамо" не поможет.
"Лацио" – "Динамо" – 2:2
Голы: Иммобиле (54), Андерсон (62) – Цыганков (52), Мораес (79) // Сегодня
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