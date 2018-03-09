Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

«Динамо» увозит из Рима боевую ничью и два гола на поле соперника

09.03.2018 00:33

Киевское "Динамо" со щитом возвращается с римского "Стадио Олимпико". В первом матче 1/8 финала киевляне добыли ничью в поединке с "Лацио".

Начало поединка было за итальянцами, которые с первых минут повисли на воротах Бойко. Был шанс у Андерсона, который пробивал в ближний угол, но не попал. Потом Бурда прервал опасную передачу на Иммобиле.

Гол Цыганкова. Фото AFP

К середине тайма, динамовцы уже освоились на поле и отодвинули игру от своих ворот. Так без голов и завершилась первая половина встречи.

Второй тайм вышел богаче на эмоции. Добавили остроты встрече киевляне. На 52-й минуте после быстрой контратаки последовал навес в штрафную и Беседин скинул мяч на Цыганкова, который был спиной к воротам. Виктор принял мяч и пяткой отправил его в сетку.

Не успели еще нарадоваться гости, как прошла разрезная передача в штрафную, Кадар упустил Иммобиле и тот сравнял счет.

Следующий сбой в центре обороны киевлян реализовал Андерсон.

И тут Хацкевич достал туз из рукава, выпустив на поле второго форварда Мораеса. Замена сыграла. Жуниор в концовке встречи эффектно пробил из-за штрафной под перекладину.

Реальнейший шанс вырвать победу "Лацио" имел за пару секунд до финального свистка. На шестой компенсированной минуте Иммобиле перебросил Бойко и попал в штангу. И тут же игра закончилась. После чего Гармаш что-то эмоционально начал доказывать арбитру и получил красную карточку. Через неделю в Киеве он "Динамо" не поможет.

"Лацио" – "Динамо" – 2:2
Голы: Иммобиле (54), Андерсон (62) – Цыганков (52), Мораес (79) // Сегодня

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...