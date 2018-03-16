Российская группа «Пикник», которой «плевать на санкции», попала в серьезное ДТП

Петербургская группа «Пикник» попала в серьезное ДТП под Владимиром. Как стало известно FlashNord по информации пресс-службы МЧС данного региона, авария произошла около полудня на 50-м км автодороги Владимир — Тума.

Водитель кроссовера Honda CR-V выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом и микроавтобусом Volkswagen. В аварии получили ранения семь человек, передает Flashnord.

По предварительной информации, в микроавтобусе Volkswagen находились музыканты популярной рок-группы «Пикник». Они в рамках последнего тура по России направлялись на концерт в Рязань. Концерты из-за происшествия отменены.

«В связи с форс-мажорными обстоятельствами (ДТП) концерт в Рязани отменен. Все живы и находятся в удовлетворительном состоянии в больнице г. Гусь-Хрустальный», — сообщили представители группы в социальной сети.

"Пикник" числится в санкционном списке Украины за сознательное нарушение государственной границы Украины и открытое оправдание российской агрессии. «Нам плевать на санкции вообще» - заявил один из музікантов группі после посещения оккупированного Кріма