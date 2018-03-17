Многодетную мать в Фастове «заказали» за 12 тысяч долларов

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Заказчики убийства многодетной матери в Фастове Киевской области оценили совершения преступления в 12 тысяч долларов.
Об этом на брифинге сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передает корреспондент УНН.
"У нас есть бесспорное подтверждение того, что это заказное убийство осуществлялось с целью наживы, а именно за денежные средства. Эта сумма была 12 тысяч долларов США", - сказал прокурор.
По словам прокурора, основанием для убийства 42-летней потерпевшей стало то, что после смерти ее мужа у нее остался его бизнес. Желая отобрать указанный бизнес, заказчица нашла исполнителя, который согласился убить женщину.
Он сообщил, что исполнители и заказчики убийства задержаны. Им грозит пожизненное заключение и конфискация имущества.
"Благодаря усилиям прокуратуры Киевской области и нацполиции Киевской области преступление было раскрыто. Сейчас два исполнителя и два заказчика этого убийства задержаны. Им объявлено о подозрении", - сказал прокурор.
По его словам, все необходимые следственные действия по делу выполняются и будут выполняться завтра.
"Мы будем ходатайствовать об избрании меры пресечения всем фигурантов. Более того, мы назначили ряд необходимых экспертиз. У нас есть бесспорные доказательства (причастности - ред.) этих лиц... Всем им предъявлено о подозрении по ст.115 ч.2 п.11 и ст.27. Санкции этих статей максимально предусматривают пожизненное лишение свободы и конфискацию имущества", - сказал он.
Как сообщалось, преступник с ножом напал на многодетную мать возле детсада. Женщине нанесли 24 ножевых ранения, от которых она скончалась в больнице.
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