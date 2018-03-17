В Подольском районе столицы убили мужчину

В пятницу вечером, 16 марта, в Подольском районе Киева в подъезде одного из жилых домов был найден мужчина с признаками насилия.

Об этом сообщает Киев Оперативный на странице в Facebook.

Согласно сообщению, мужчину обнаружили около 22:30 на улице Туровской.

"Он находился с явными признаками насилия – был весь в крови и с побитой головой", – говорится в сообщении.

На место была вызвана скорая, но по дороге в больницу мужчина скончался.

По предварительной информации, убитый – мужчина средних лет.

На месте работали медики и дежурили патрульные. Но обе службы отказались комментировать происшествие. Все обстоятельства убийства будут выяснять следователи. // Сегодня