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В Подольском районе столицы убили мужчину

17.03.2018 02:46

В пятницу вечером, 16 марта, в Подольском районе Киева в подъезде одного из жилых домов был найден мужчина с признаками насилия.

Об этом сообщает Киев Оперативный на странице в Facebook.

убийство

Согласно сообщению, мужчину обнаружили около 22:30 на улице Туровской.

"Он находился с явными признаками насилия – был весь в крови и с побитой головой", – говорится в сообщении.

На место была вызвана скорая, но по дороге в больницу мужчина скончался.

По предварительной информации, убитый – мужчина средних лет.

На месте работали медики и дежурили патрульные. Но обе службы отказались комментировать происшествие. Все обстоятельства убийства будут выяснять следователи. // Сегодня

 

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