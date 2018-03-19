Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Київщині оперативно затримали злочинну групу, яка скоїла розбійний напад на будинок

19.03.2018 01:48

Оперативники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з поліцейськими Бородянського відділу поліції затримали двох нападників і вилучили речові докази.

Так, пізньої ночі чоловіки вдерлися до одного з місцевих будинків у селі Новий Корогод, що на Бородянщині. Погрожуючи господарю пістолетом, зловмисники викрали валюту, електроінструменти, мобільні телефони, телевізор. Після того нападники зникли у невідомому напрямку.

розбій

Поліцейські оперативно затримали зловмисників.

Одним з нападників виявилися 23-річний уродженець Херсонщини, який тимчасово проживає у місті Боярка Києво-Святошинського району. Також затримано його поплічника - 31-річного жителя Київщини, який мешкав за різними адресами. На момент затримання в автомобілі з іноземними державними номерами, на якому вони пересувалися, поліцейські виявили балаклаву, ніж.

 

Під час проведення оперативних заходів встановлено, що в одному з приватних помешкань у місті Боярка зберігається награбоване майно.

 

Там під час обшуку поліція виявила горщики з наркозіллям, гранату. Також правоохоронці за цією адресою вилучили інші речові докази, які вказують на причетність затриманих до скоєння майнових злочинів.

 

Зловмисники затримані у порядку ст. 208 КПК України та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Наразі працівники поліції перевіряють їх на причетність до скоєння інших злочинів на території столичної області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції в Київській області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...