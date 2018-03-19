На Київщині оперативно затримали злочинну групу, яка скоїла розбійний напад на будинок

Оперативники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з поліцейськими Бородянського відділу поліції затримали двох нападників і вилучили речові докази.

Так, пізньої ночі чоловіки вдерлися до одного з місцевих будинків у селі Новий Корогод, що на Бородянщині. Погрожуючи господарю пістолетом, зловмисники викрали валюту, електроінструменти, мобільні телефони, телевізор. Після того нападники зникли у невідомому напрямку.

Поліцейські оперативно затримали зловмисників.

Одним з нападників виявилися 23-річний уродженець Херсонщини, який тимчасово проживає у місті Боярка Києво-Святошинського району. Також затримано його поплічника - 31-річного жителя Київщини, який мешкав за різними адресами. На момент затримання в автомобілі з іноземними державними номерами, на якому вони пересувалися, поліцейські виявили балаклаву, ніж.

Під час проведення оперативних заходів встановлено, що в одному з приватних помешкань у місті Боярка зберігається награбоване майно.

Там під час обшуку поліція виявила горщики з наркозіллям, гранату. Також правоохоронці за цією адресою вилучили інші речові докази, які вказують на причетність затриманих до скоєння майнових злочинів.

Зловмисники затримані у порядку ст. 208 КПК України та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Наразі працівники поліції перевіряють їх на причетність до скоєння інших злочинів на території столичної області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції в Київській області