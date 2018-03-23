Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 22.03.2018

До Суворовського відділу поліції звернувся 31-річний чоловік, який повідомив, що у нічний час доби невідома особа викрала його мопед. У ході оперативно-розшукових заходів у скоєнні вказаного правопорушення поліцейські викрили раніше судимого 28-річного чоловіка, від якого отримано правдиві свідчення. Викрадене вилучено та повернуто власнику.

Працівниками Болградського відділення поліції Ізмаїльського відділу поліції викрито у вчиненні крадіжки продуктів харчування з продуктового магазину 30-річного місцевого жителя. Від правопорушника отримано правдиві свідчення.

До Ізмаїльського відділу поліції звернулась 41-річна мешканка с.Нова Некрасівка, яка повідомила, що невідома особа проникла до її городу та викрала три металеві труби та два металеві швелери. Вжитими заходами у скоєнні даного правопорушення поліцейські викрили 27-річного односельця потерпілої, який надав правдиві свідчення. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

До Роздільнянського відділу поліції звернувся 66-річний місцевий житель, який повідомив, що невідомий чоловік проник на територію його домоволодіння, побив його та викрав мобільний телефон. Сума збитку – 300 гривень. У ході оперативно-розшукових заходів у скоєнні вказаного правопорушення поліцейські викрили 33-річного правопорушника, який надав правдиві свідчення.

Працівники Приморського відділу поліції в ході профілактичного відпрацювання під умовною назвою «Мігрант» викрили у вчиненні крадіжки барсетки з автомобіля місцевого жителя 26-річного виходця з кавказького регіону. Правопорушник надав правдиві свідчення. Викрадене вилучено. Наразі іноземного громадянина затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Працівники Суворовського відділу поліції викрили у вчиненні крадіжки мобільного телефону у неповнолітнього в одному з маршрутних таксі раніше судимого 19-річного чоловіка. Від зловмисника отримано правдиві свідчення. Викрадене вилучено та повернуто власнику.

Поліцейські патрульної поліції м. Ізмаїл в ході патрулювання території міста на куті вул. Грушевського та проспекту Мира зупинили 33-річного чоловіка. В нього виявлено та вилучено два паперових згортки з речовиною рослинного походження в помеленому стані, схожою на наркотичну, та пластикову пляшку з порошкопободібною речовиною. Вилучене направлено до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру на дослідження. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

ВК ГУНП в Одеській області