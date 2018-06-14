Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Киевщине взрывное устройство, собранное «умельцем», сработало у него в руках

14.06.2018 00:05

По факту случившегося открыли уголовное производство

В Киевской области пьяный мужчина собрал взрывное устройство, которое сдетонировало у него в руках. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

взрыв

"Группа молодых людей, которые являются работниками местной станции технического обслуживания, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили подшутить и один из них создал собственноручно самодельное устройство, которое взорвалось у мужчины прямо в руках. Сейчас мужчина находится в местной больнице с травмой руки", – говорится в сообщении.

Правоохранители на месте происшествия изъяли обломки самодельного устройства для дальнейшей экспертизы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение). // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...