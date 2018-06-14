На Киевщине взрывное устройство, собранное «умельцем», сработало у него в руках

В Киевской области пьяный мужчина собрал взрывное устройство, которое сдетонировало у него в руках. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"Группа молодых людей, которые являются работниками местной станции технического обслуживания, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили подшутить и один из них создал собственноручно самодельное устройство, которое взорвалось у мужчины прямо в руках. Сейчас мужчина находится в местной больнице с травмой руки", – говорится в сообщении.

Правоохранители на месте происшествия изъяли обломки самодельного устройства для дальнейшей экспертизы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение). // 112.ua