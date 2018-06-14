Умер режиссер Станислав Говорухин

Умер режиссер, депутат Госдумы Станислав Говорухин. Об этом объявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заседании Госдумы.

Говорухин, по словам Володина, скончался в 10:37 «в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни», сообщает Медуза.

Сергей Пятаков / Sputnik / Scanpix / LETA

Ранее сообщалось, что Говорухин 13 июня был госпитализирован в ЦКБ в крайне тяжелом состоянии.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края.

С 2005 года Говорухин возглавлял комитет Госдумы РФ по культуре.

В 2000 году был кандидатом в президенты страны.После выборов Говорухин сказал: «Путин обязан своей победой рабской психологии народа: покажи ему нового царя, он за него и голосует". Однако в 2005 году Говорухин оставил оппозицию и перешел на сторону Путина, вступив в правящую партию «Единая Россия».

Говорухин находился в списке лиц, которые представляют угрозу для нацбезопасности Украины после того, как 11 марта 2014 года подписал открытое обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку аннексии Крыма и политики Путина в Украине.

Станислав Говорухин отдельно поблагодарил Путина за "твердую и мужественную позицию в эти судьбоносные для России дни (когда принималось решение о присоединении Крыма)". Говорухин отметил, что до сих пор многих россиян мучила "фантомная боль от отрезанного от матушки России островка Отечества". "И вот теперь мы вместе, спасибо вам огромное", - поблагодарил тогда агрессора режиссер.