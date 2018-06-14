Ребенка убило током, когда он переходил через реку по мосту

Об этом «ФАКТАМ» сообщила пресс-офицер полиции Львовщины Светлана Добровольская.

«Мальчик — местный. Трагедия произошла, когда он переходил речку по небольшому деревянному мосту. Там не было никаких металлических частей, не было перил. Ребенок просто переходил на другой берег и его ударило током.

Правоохранители приехали на место чрезвычайного происшествия и обнаружили лежащий на земле электрический кабель под напряжением. Кто его оставил возле реки — полиция устанавливает. Открыто уголовное производство по статье «Убийство» с пометкой «Несчастный случай», — рассказала Добровольская.