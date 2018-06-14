Руководство Госпродпотребслужбы подозревают в хищении при закупке вакцин от бешенства

Детективы НАБУ проводят досудебное расследование хищения бюджетных денег руководством Госпродпотребслужбы при закупке вакцины против бешенства по завышенным ценам.

Об этом редакция 368.media узнала из определения Соломенского райсуда Киева.

В 2016 году Минагрополитики заключило с Министерством сельского хозяйства и развития села Республики Польша и Министерством сельского хозяйства Венгрии соглашения по ограничению распространения вируса бешенства на территории Украины и защите территории ЕС от распространения вируса из Украины.

Госпродпотребслужбе поручили выполнение обязательств со стороны Украины согласно указанным соглашениям, а именно закупку более 1,2 млн вакцин против бешенства с распространением на территории буферной зоны на территории Украины с максимальной суммой приемлемых расходов, подлежащих возмещению Евросоюзом, за закупку и распространение 1 дозы приманки с вакциной не более чем 0,95 евро на одну дозу.

По версии следствия, в ходе выполнения вышеупомянутых международных соглашений, руководитель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа, его первый заместитель и директор ООО «Укрветпромпостач» Ярослав Шарай, организовали механизм ее приобретения по завышенным ценам.

В частности, Лапа и его заместитель заключили с ООО «Укрветпромпостач» договора на закупку вакцин «Броварабис «V-RG» по цене 34,23 гривен (с доставкой и распространением) в количестве 1,2 млн вакцин на общую сумму 41,6 млн грн.

В то же время, фактическая стоимость пероральной вакцины ООО «Укрветпромпостач» составляет 29 гривен и ее распространение производителем не проводится.

По данным следствия, после получения денег на счета «Укрветпромпостач», Шарай якобы конвертировал разницу между заупочной и фактической ценами вакцин в размере 6 млн гривен и передал их первому замглавы Госпродпотребслужбы, который распределил их между участниками противоправной деятельности и организовал распространение вакцины неустановленными в настоящее время лицами.

Следователи считают, что для формального обоснования заключения договоров на закупку вакцин с ООО «Укрветпромпостач» по завышенным ценам, Торгово-промышленную палату Украины проинформировали, что стоимость указанной вакцины с распространением составляет 37 грн. Данная информация в дальнейшем отправлена на адрес Госпродпотребслужбы, что было использовано при переговорной процедуре.

В ходе досудебного расследования установлено, что стоимость указанной вакцины с распространением в период 2016 года составляла от 27 до 29 гривен.

Также установлено, что между ООО «Укрветпромпостач» и ООО «Авиакомпания «V-авиа» был заключен договор, согласно условиям которого осуществлялись работы по распространению вакцины, за что осуществлялась соответствующая оплата.

Суд разрешил детективам получить доступ к информации о движении средств по счетам ООО «Укрветпромпостач».+