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Руководство Госпродпотребслужбы подозревают в хищении при закупке вакцин от бешенства

14.06.2018 17:06

Детективы НАБУ проводят досудебное расследование хищения бюджетных денег руководством Госпродпотребслужбы при закупке вакцины против бешенства по завышенным ценам. 

Об этом редакция 368.media узнала из определения Соломенского райсуда Киева.

В 2016 году Минагрополитики заключило с Министерством сельского хозяйства и развития села Республики Польша и Министерством сельского хозяйства Венгрии соглашения по ограничению распространения вируса бешенства на территории Украины и защите территории ЕС от распространения вируса из Украины.

Госпродпотребслужбе поручили выполнение обязательств со стороны Украины согласно указанным соглашениям, а именно закупку более 1,2 млн вакцин против бешенства с распространением на территории буферной зоны на территории Украины с максимальной суммой приемлемых расходов, подлежащих возмещению Евросоюзом, за закупку и распространение 1 дозы приманки с вакциной не более чем 0,95 евро на одну дозу.

По версии следствия, в ходе выполнения вышеупомянутых международных соглашений, руководитель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа, его первый заместитель и директор ООО «Укрветпромпостач» Ярослав Шарай, организовали механизм ее приобретения по завышенным ценам.

В частности, Лапа и его заместитель заключили с ООО «Укрветпромпостач» договора на закупку вакцин «Броварабис «V-RG» по цене 34,23 гривен (с доставкой и распространением) в количестве 1,2 млн вакцин на общую сумму 41,6 млн грн.

В то же время, фактическая стоимость пероральной вакцины ООО «Укрветпромпостач» составляет 29 гривен и ее распространение производителем не проводится.

По данным следствия, после получения денег на счета «Укрветпромпостач», Шарай якобы конвертировал разницу между заупочной и фактической ценами вакцин в размере 6 млн гривен и передал их первому замглавы Госпродпотребслужбы, который распределил их между участниками противоправной деятельности и организовал распространение вакцины неустановленными в настоящее время лицами.

Следователи считают, что для формального обоснования заключения договоров на закупку вакцин с ООО «Укрветпромпостач» по завышенным ценам, Торгово-промышленную палату Украины проинформировали, что стоимость указанной вакцины с распространением составляет 37 грн. Данная информация в дальнейшем отправлена на адрес Госпродпотребслужбы, что было использовано при переговорной процедуре.

В ходе досудебного расследования установлено, что стоимость указанной вакцины с распространением в период 2016 года составляла от 27 до 29 гривен.

Также установлено, что между ООО «Укрветпромпостач» и ООО «Авиакомпания «V-авиа» был заключен договор, согласно условиям которого осуществлялись работы по распространению вакцины, за что осуществлялась соответствующая оплата.

Суд разрешил детективам получить доступ к информации о движении средств по счетам ООО «Укрветпромпостач».+

 

 

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