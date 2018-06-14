На Донеччині, в районі Операції Об’єднаних сил, затримано двох бойовиків

Підрозділами Державної прикордонної служби України продовжуються подальші активні заходи щодо протидії протиправній діяльності в районі проведення операції Об’єднаних сил, зокрема встановлення, затримання та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які брали або беруть участь в незаконних збройних формуваннях та терористичних організаціях на тимчасово окупованих територіях України.

Так, сьогодні в черговий раз, оперативними співробітниками Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби зі складу Об’єднаних сил спільно зі співробітниками Національної поліції в Донецькій області затримано 2-х громадян України, жителів Слов’янського району Донеччини, які підозрюються у прийнятті участі в складі незаконних збройних формувань. В ході оперативно-перевірочних заходів встановлено, що у 2014 році вони добровільно вступили до складу незаконних збройних формувань.

По даним фактам до районного відділу поліції направлені повідомлення за ч.2 ст. 260 КК України «Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань». Відомості внесено до ЄРДР, триває досудове розслідування щодо з’ясування всіх обставин скоєних злочинів.

Варто зазначити, що з початку 2018 року оперативниками Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби зі складу Об’єднаних сил разом із взаємодіючими правоохоронними органами встановлено, затримано та притягнуто до кримінальної відповідальності 42 особи, що брали участь у незаконних збройних формуваннях. // ДПСУ