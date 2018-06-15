На Одесчине банда зверски избила и ограбила директора детского дома

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Разбойное нападение на семейную пожилую пару случилось в ночь на 14 мая в Каролино-Бугазе Одесской области.
Как выяснила полиция, в преступлении участвовали четверо человек. Скрыв лица масками, банда взломала оконные решетки в доме и проникла в жилье. Злоумышленники связали хозяев и жестоко их избили. Преступники украли из дома деньги и скрылись с места происшествия.
Советник главы Одесской облгосадминистрации Артем Поланский уточнил, что жертвами грабителей стали директор местного детского дома Ольга Форнальчук и ее муж Леонид. Их избивали около пяти часов. Женщине сломали челюсть, а мужчине — ребра и челюсть. После произошедшего оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Пострадавшие госпитализированы с многочисленными травмами. Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются личности злоумышленников. К расследованию подключилось руководство области. // «ФАКТЫ»
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