На Одесчине банда зверски избила и ограбила директора детского дома

Разбойное нападение на семейную пожилую пару случилось в ночь на 14 мая в Каролино-Бугазе Одесской области.

Как выяснила полиция, в преступлении участвовали четверо человек. Скрыв лица масками, банда взломала оконные решетки в доме и проникла в жилье. Злоумышленники связали хозяев и жестоко их избили. Преступники украли из дома деньги и скрылись с места происшествия.

Советник главы Одесской облгосадминистрации Артем Поланский уточнил, что жертвами грабителей стали директор местного детского дома Ольга Форнальчук и ее муж Леонид. Их избивали около пяти часов. Женщине сломали челюсть, а мужчине — ребра и челюсть. После произошедшего оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавшие госпитализированы с многочисленными травмами. Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются личности злоумышленников. К расследованию подключилось руководство области. // «ФАКТЫ»