Беспорядки в горсовете Харькова: В здании выбиты окна, заместителя «Гепы» бросили в мусорный бак

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В здании Харьковского городского совета продолжаются беспорядки, на одном из этажей мэрии выбиты окна и сорваны портреты предыдущих градоначальников.
В здании Харьковского городского совета продолжаются беспорядки, на одном из этажей мэрии выбиты окна и сорваны портреты предыдущих градоначальников. Об этом сообщает издание "Городской дозор".
На первом этаже здания молодые люди в футболках "Национального корпуса" бросают дымовые шашки, на втором этаже видны следы массового погрома. В это время в сессионном зале продолжается заседание городского совета, несмотря на то, что помещение сильно задымлено.
Как сообщил городской глава Харькова Геннадий Кернес в комментарии "112 Украина", протестующие также в ходе беспорядков "поймали" во дворе мэрии его заместителя Андрея Руденко и бросили в мусорный бак.
Напомним, сегодня начались беспорядки в здании харьковской мэрии перед началом сессии городского совета. // 112.ua
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