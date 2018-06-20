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Беспорядки в горсовете Харькова: В здании выбиты окна, заместителя «Гепы» бросили в мусорный бак

20.06.2018 12:31

 В здании Харьковского городского совета продолжаются беспорядки, на одном из этажей мэрии выбиты окна и сорваны портреты предыдущих градоначальников. 

В здании Харьковского городского совета продолжаются беспорядки, на одном из этажей мэрии выбиты окна и сорваны портреты предыдущих градоначальников. Об этом сообщает издание "Городской дозор".

Беспорядки в мэрии Харькова Городской дозор

На первом этаже здания молодые люди в футболках "Национального корпуса" бросают дымовые шашки, на втором этаже видны следы массового погрома. В это время в сессионном зале продолжается заседание городского совета, несмотря на то, что помещение сильно задымлено.

Как сообщил городской глава Харькова Геннадий Кернес в комментарии "112 Украина", протестующие также в ходе беспорядков "поймали" во дворе мэрии его заместителя Андрея Руденко и бросили в мусорный бак.

Напомним, сегодня начались беспорядки в здании харьковской мэрии перед началом сессии городского совета. // 112.ua

 

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