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Правоохоронці виявили у пасажира столичного метрополітену гранату і патрони

21.06.2018 13:24

Вилучені предмети направили на експертизу. Правопорушника затримали. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 

Під час несення служби на станції метро «Академмістечко» увагу поліцейських привернув молодик із рюкзаком. При перевірці документів та вмісту наплічника правоохоронці виявили предмети, схожі на боєприпаси, і викликали слідчо-оперативну групу.

метро

Як повідомив начальник управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві Віталій Биков, у рюкзаку підозрілого пасажира знаходилися граната РГД-5 із запалом, димові шашки та кілька патронів. Виявлені предмети вилучили та направили на експертизу.

 

«Молодик зараз дає покази, він – мешканець Київської області, 1995 року народження. Подія належним чином зареєстрована, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі», - додав Віталій Биков.

Відділ комунікації поліції Києва

 

 

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