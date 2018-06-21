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Рада поддержала закон о национальной безопасности

21.06.2018 13:35

 Законопроект во втором чтении поддержали 248 нардепов

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №8068 "О национальной безопасности", передает корреспондент РБК-Украина.
 
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
 
Документ поддержали 248 нардепов.
 
Содержание закона
 
Закон предусматривает реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Документом определяются и разграничиваются полномочия госорганов в сферах нацбезопасности и обороны. Также определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны.
 
В законопроекте закреплен годовой объем финансирования сектора безопасности и обороны - он должен составлять не менее 5% запланированного объема ВВП, из которых не менее 3% - на финансирование сил обороны.
 
Кроме того, согласно проекту закона, уже с 1 января 2019 года министр обороны Украины должен быть назначен из числа гражданских лиц, как и его заместители. Изменения коснутся и должностей командующего Вооруженных сил Украины и главы Генерального штаба, с 1 января 2021 года они должны быть разделены.
 
Проектом предусмотрено создание парламентского комитета по надзору за деятельностью специальных правоохранительных органов, органов с правоохранительными функциями.
 
Полномочия СБУ
 
В законе, в частности, уточнен функционал Службы безопасности Украины. Так, определяется, что СБУ является государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями, который обеспечивает государственную безопасность, осуществляя с неуклонным соблюдением прав и свобод человека и гражданина:
  • противодействие разведывательно-подрывной деятельности против Украины;
  • борьбу с терроризмом
  • контрразведывательную защиту государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, оборонного и научно-технического потенциала, кибербезопасности, экономической и информационной безопасности государства, объектов критической инфраструктуры;
  • охрану государственной тайны.
СБУ подчиняется президенту Украины и подконтрольна Раде. СБУ возглавляет председатель Службы безопасности Украины, который назначается на должность и увольняется с должности Верховной радой по представлению президента Украины. Глава Службы безопасности Украины по должности входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
 
Глава СБУ ежегодно подает ВР отчет о деятельности Службы безопасности Украины.
 
Полномочия Службы безопасности Украины определяются законодательством Украины.
 
Разведывательные органы Украины
 
В законе дано определение понятия "разведывательных органах Украины" - государственные органы или структурные подразделения в их составе, уполномоченные законом осуществлять разведывательную деятельность в целях защиты национальных интересов Украины от внешних угроз.
 
Разведывательные органы как субъекты обеспечения национальной безопасности и обороны Украины принимают участие в формировании и реализации государственной политики по вопросам национальной безопасности и обороны в определенных законодательством сферах. Полномочия разведывательных органов определяются законодательством Украины.
Приоритетные задачи разведывательным органам определяются президентом Украины.
 
Президент может создавать координационный орган по вопросам разведывательной деятельности в соответствии со статьей 106 Конституции Украины.
 
Напомним, в апреле парламент принял в первом чтении законопроект о нацбезопасности Украины (№8068). Такое решение поддержали 265 нардепов.
 
Представители посольства США, Европейского союза и представительства НАТО поддержали доработанный ко второму чтению текст законопроекта "О национальной безопасности".
 
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркивал, что закон о национальной безопасности необходимо принять на этой парламентской неделе.

 

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