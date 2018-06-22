Викрито протиправну діяльність осіб, які незаконно заволоділи земельними ділянками на Київщині

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою Київської області викрили протиправну діяльність групи осіб, які незаконно заволоділи земельними ділянками на Київщині.

Правоохоронці встановили, що зловмисники підшукали підставних осіб серед малозабезпечених верств населення та студентів і за символічну грошову винагороду заволоділи їх правами на отримання землі в особисте користування, як передбачено Конституцією України.

У такий спосіб учасники групи заволоділи земельними ділянками загальною площею понад двадцять один гектар на території однієї з сільських рад Вишгородського району Київської області.

За інформацією спецслужби, зловмисники продавали землю за вартістю понад сорок тисяч гривень за одну ділянку.

Правоохоронці провели вісім обшуків у Києві та області за адресами проживання та офісних приміщеннях, які використовувались фігурантами кримінального провадження. Під час слідчих дій співробітники СБ України вилучили державні акти на право власності на землю, витяги про незаконну реєстрацію земельних ділянок, та іншу документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

За результатами проведених працівниками спецслужби та прокуратури заходів судом накладено арешт на 224 земельні ділянки у складі двадцяти трьох садових товариств, оціночна вартість яких на момент незаконного набуття їх у власність становила понад сім з половиною мільйонів гривень.

Наразі трьом причетним до протиправної діяльності слідчі СБУ повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Триває слідство, вживаються заходи з повернення земельних ділянок у власність громад.

Служба безпеки України