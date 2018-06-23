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В Кривом Роге пьяный водитель сбил насмерть двух женщин. Это произошло 23 июня в 4 утра на улице Светлогорской.
Первый Криворожский сообщаетет, что водителю 26 лет, он управлял Nissan-ом. Двигался со стороны Шахты «Родина» по направлению к «свадебному перекрестку».
Авто сбило женщин, сама иномарка вылетела в кювет. Водитель выжил. Он изрядно пьян.
Обе женщины скончались на месте. Тело одной выбросило в витрину магазина, вторую отбросило на проезжую часть.
На месте аварии работают патрульные, следователи областного и городского управлений полиции.
Позиционная война на Востоке и дезинформационные кампании — это то, к чему мы уже привыкли и готовы противостоять. Но Кремль поднимает ставки и, похоже, готовит год...