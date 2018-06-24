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На Хустщині судитимуть юнака, котрий задушив дротом свого позбавленого батьківських прав батька

24.06.2018 08:45

Прокуратурою Закарпатської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, стосовно 18-річного мешканця м. Хуст, Закарпатської області (на момент вчинення злочину підозрюваному виповнилось 17 років) в умисному вбивстві свого біологічного батька.

За 4 місяці до вбивства за рішенням суду загиблого позбавлено батьківських прав відносно підозрюваного та двох інших його дітей, в тому числі і через насильство по відношенню до них.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2017 року, юнак, в ході сварки із загиблим, збив його з ніг та в подальшому задушив металевим дротом.

Намагаючись приховати злочин, він закинув тіло вбитого в колодязь на подвір’ї будинку та впродовж наступного дня закидав його зверху камінням.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 115 КК України – вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині.

За вчинення даного злочину юнаку загрожує покарання від 7 до 15 років позбавлення волі, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.

 

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