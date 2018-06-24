В Маріуполі автомобіль скоїв наїзд на 9-річного хлопчика, який переходив дорогу

Дорожньо-транспортна пригода сталася на пр. Металургів в Центральному районі міста. Автомобіль «Мазда» під керуванням 41-річного водія зачепив 9-річного хлопчика, який переходив дорогу. Хлопчик доставлений у лікарню з тілесними ушкодженнями. На місці працює поліція.

На місці працювала патрульна поліція та слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції.

Попередньо встановлено, що дитина перебігала проїжджу частину у невстановленому місці. Постраждалого забрала «швидка», за результатами первинного огляду у хлопчика діагностовано забої та садна.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП та з’ясовуть, де були в цей час батьки дитини.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Центральний відділ поліції Донецької області