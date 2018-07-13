Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Сумщине разбился самолет, пилот погиб

13.07.2018 17:40

Самолет разбился в Роменском районе Сумской области, в результате чего его пилот погиб. 

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова в Facebook, передает УНН.

В Сумской области разбился самолет: пилот погиб

"В Роменском районе, недалеко от автодороги в с. Николаевка, разбился одноместный самолет. Пилот погиб", - написала пресс-секретарь.

Как было предварительно установлено, самолет обрабатывал поля кукурузы.

На месте работают сотрудники полиции. Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) УК Украины, в рамках которого устанавливают причины произошедшего

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...