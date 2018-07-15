Поліцейські затримали трьох чоловіків, які підозрюються у вбивстві товариша по чарці

13 липня працівники Козятинського відділення поліції затримали трьох зловмисників, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні вбивства 26-річного жителя Калинівського району. Чоловіки затримані в процесуальному порядку, вирішується питання про оголошення їм про підозру.

8 липня до поліцї надійшло повідомлення, що в м. Козятин сталось вбивство місцевого жителя.

Як розповів т.в.о заступника начальника Козятинського відділення поліції Дмитро Микитюк, поліцейські виїхали перевірити інформацію та за місцем роботи затримали підозрюваного.

Зі слів затриманого стало відомо, що він разом зі знайомими у будинку розпивали спиртне. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт. Затриманий та його товариш почали бити 26 – річного чоловіка, поки той не втратив свідомість. Щоб приховати сліди злочину, чоловіки вирішили позбутися тіла потерпілого. Один зі зловмисників зателефонував своєму приятелю. На автомобілі «ВАЗ-2105» вони вивезли потерпілого в ліс та закопали.

Зловмисники 26, 33 та 39 років затримані в процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину. Відносно підозрюваних, що скоїли вбивство, слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За вчинення такого злочину їм загрожує довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області