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В Москве полицейские досыпали полкило сахара в наркотик для «дела»

16.07.2018 09:45

Полицейские разбавили наркотик задержанному, чтобы возбудить против него уголовное дело.

Двое сотрудников отдела полиции по московскому району Лианозово, пытались повысить показатели раскрываемости, добавив в пакет с амфетамином задержанного 558 граммов сахара.

В Москве патрульные насыпали полкилограмма сахара в наркотик для веса

Идея аферы пришла в голову патрульных после задержания и обыска молодой пары, находящейся в наркотическом опьянении в феврале прошлого года. 34-летний полицейский Алексей Тяпугин обнаружил полиэтиленовый пакет с амфетамином и с сожалением осознал, что такого количества вещества ему «не хватит» для возбуждения уголовного дела. Тогда посовещавшись с 31-летним коллегой Евгением Толстовым, патрульный решил увеличить вес наркотика, добавив в него сахар. При этом, как позже установила экспертиза, Тяпугин насыпал в пакет более полкилограмма сахара. После этих манипуляций страж порядка возбудил против задержанного уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотика без цели сбыта».

Однако сахарную примесь позже выявила судебная экспертиза, на который настоял задержанный. В результате афера полицейских была раскрыта. Дополнительным доказательством их вины послужила распечатка телефонных разговоров. Накануне бывших полицейских Бутырский суд Москвы приговорил к реальным срокам лишения свободы. Экс-патрульный Тяпугин получил 1,5 года лишения свободы, Толстов - 1 год в колонии общего режима. // Преступная Россия

 

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