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ГПУ поручила СБУ расследовать угрозы Пашинского секретарю комитета нацбезопасности

16.07.2018 17:40

Генеральная прокуратура поручила Службе безопасности Украины расследовать возможные угрозы главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны депутата Сергея Пашинского (Народный фронт) в адрес секретаря комитета.

Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Заявление секретаря комитета ко мне поступило, зарегистрировано уголовное производство", - сказал он.

По его словам, расследование поручено СБУ. // Українські новини

 

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