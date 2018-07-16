ГПУ поручила СБУ расследовать угрозы Пашинского секретарю комитета нацбезопасности

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Генеральная прокуратура поручила Службе безопасности Украины расследовать возможные угрозы главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны депутата Сергея Пашинского (Народный фронт) в адрес секретаря комитета.
Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"Заявление секретаря комитета ко мне поступило, зарегистрировано уголовное производство", - сказал он.
По его словам, расследование поручено СБУ. // Українські новини
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