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У столиці викрили нарколабораторію з виготовлення амфетаміну

18.07.2018 13:45

Поліцейські встановили організатора злочинної діяльності та провели обшук за місцем його проживання. Вилучені речові докази направлені на експертизу, а за фактом події розпочато кримінальне провадження.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники Управління протидії наркозлочинності столичного главку встановили, що мешканець квартири по вулиці Закревського займається виготовленням наркотиків. Аби задокументувати факт злочину, поліцейські провели санкціонований обшук.

Фото Поліція Києва.

У помешканні правоохоронці виявили та вилучили рослинну речовину канабіс, порошкоподібну речовину, схожу на амфетамін, а також прекурсори, ваги, фасувальні пакети та інше приладдя для виготовлення наркотиків. Вилучене направили на експертизу.

Фото Поліція Києва.

29-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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