«Вор в законе» Миндия «Лавасоглы» приговорен в Грузии к 12 годам лишения свободы

Кутаисский городской суд полностью разделил предоставленные стороной обвинения доказательства и признал обвиняемого в членстве в «воровском мире», организации вымогательства группой лиц и препятствовании журналистской профессиональной деятельности путем угрозы насилия Миндию Горадзе («Лавасоглы») по 2-й части статьи 2231, подпункту «а» 2-й части статьи 25-181 и 2-й части статьи 154 УК Грузии», - об этом говорится в заявлении прокуратуры.

«Изученные в суде доказательства подтвердили, что в 2013 году по установленным в воровском мире правилам Миндия «Лавасоглы» был признан «вором в законе», после чего он в соответствии со специальными законами воровского мира управлял группой лиц, состоящих в воровском мире, с целью совершения разных преступлений: путем угроз, запугивания и воровских разборок вынуждал граждан выполнять нежелательные для них действия, организовывал вымогательство денег у разных лиц, сбор и распределение «воровского общака», ради пользы воровского мира и других лиц решал споры между производственными субъектами и физическими лицами.

Кроме этого, в 2014-2015 годах Миндия «Лавасоглы» связывался с находящимися в Грузии криминальными авторитетами, от которых периодически получал информацию о ситуации в криминальном мире, давал указания для создания благоприятной для воровского мира ситуации и получения разных привилегий, а также принимал решения о пополнении и распределении собранного «воровского общака», упорядочивал отношения между членами воровского мира.

24 февраля 2015 года Миндия «Лавасоглы» по мобильному телефону связался с автором и ведущим передачи «Другие акценты» вещательной компании «Рустави 2», выразил недовольство связанным с его деятельностью отрицательным сюжетом, вышедшим в телеэфир 14 февраля 2015 года и пригрозил ему, чтобы тот в будущем воздержался от распространения аналогичной информации.

Кутаисский городской суд признал Миндию «Лавасоглы» полностью виновным и в качестве наказания избрал лишение свободы на 12 лет», - говорится в заявлении. // Грузия Online