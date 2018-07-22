За вчинення крадіжок із будинків Подільського району Києва злодый три роки проведе за ґратами

Зловмисник проникав до тамбурних приміщень, звідки викрадав особисті речі господарів. Доведена його причетність до вчинення восьми аналогічних епізодів на території Подільського району Києва.

Навесні цього року до поліції від консьєржки надійшло повідомлення про крадіжку із багатоповерхівки. Прибувши на місце події, працівники поліції з’ясували, що невідомий за допомогою інструментів пошкодив замок дверей тамбуру, звідки викрав майно хазяїв.

Під час комплексу розшукових заходів оперативники затримали зловмисника відразу після вчинення ним чергової крадіжки. Правопорушником виявився 27-річний місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Чоловік розповів правоохоронцям, що здобуте майно планував продати, а гроші витратити на свої потреби.

У ході досудового розслідування слідчі довели причетність затриманого до скоєння восьми подібних злочинів на території району. На час слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вироком Подільського районного суду за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, зловмисника засуджено до трьох років та двох місяців позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Тетяна Іванюсь