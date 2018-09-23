На Миколаївщині поліція та місцеві фермери з переслідуванням затримали групу рекетирів-підпалювачів

Сьогодні близько першої години ночі у с. Актове Вознесенського району зловмисники, маючи намір підпалити будинок 50-річного підприємця, кинули у його двір чотири коктейлі Молотова, від чого виникла пожежа, загорілась тротуарна плитка та почав палати паркан. У цей час в оселі перебував сам господар, його дружина та товариш. Поки жінка намагалась загасити полум’я, чоловіки почали переслідування автомобіля зі злочинцями.

Під час погоні домовласник зателефонував до поліції та покликав на допомогу місцевих фермерів з Братського та Вознесенського районів. Згуртовані громадяни та правоохоронці швидко перекрили усі можливі шляхи втечі підпалювачів, і після тривалого переслідування, вже у Братському районі, зловмисники, опинившись у глухому куті, не впорались із керуванням та перекинулись на автомобілі Chery.

Завдяки злагодженим діям небайдужих фермерів та оперативним і професійним заходам поліцейських усіх чотирьох втікачів вдалось затримати.

Зараз поліцейські ретельно обстежують увесь шлях втечі злочинців, який охоплює три райони, Вознесенський, Арбузинський та Братський, ведуться пошуки можливо викинутих дорогою речових доказів.

Зловмисники діяли зухвало та, з їхніх слів, щоб залякати фермера та змусити його платити "данину". Для цього вони скоїли підпал домоволодіння потерпілого, не зважаючи на те, що у будинку перебували люди, які могли загинути, якби вчасно не помітили пожежу чоловіки. Слідчі кваліфікували подію, як замах на умисне вбивство кількох людей, вчинений за попередньою змовою групою осіб, способом, небезпечним для життя багатьох громадян (ч. 2 ст. 15 п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає покарання від позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років аж до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування, під час якого встановлюватимуться усі обставини події, а також перевірятиметьься причетність затриманих до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень на території Миколаївської області відносно інших фермерів.

На даний момент усі четверо мешканців Вознесенського району, віком від 18-ти до 55-ти років, затримані у порядку ст. 208 КПК України. Найближчим часом судом їм обиратиметься міра запобіжного заходу.

Нагадаємо, що питання захисту законних інтересів аграріїв стоїть на особливому контролі поліції. 21 вересня під час відеоселекторної наради Голова Нацполіції Сергій Князєв наголосив, що поліція працює на 100-відсоткове затримання учасників рейдерських захоплень та передачі справ до суду.

Щодо спроб рейдерських захоплень позицію главку Миколаївської поліції також визначив і очільник поліції області Олександр Анохін. Він підкреслив, що на будь-кого, хто посягатиме на законні інтереси власників сільгосппідприємств, чекатиме арешт.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області

