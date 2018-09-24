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Завдяки позиції прокуратури поновлено права засуджених у Бучанській виправній колонії № 85

24.09.2018 17:10

Прокуратурою Київської області за результатами раптової перевірки в державній установі «Бучанська виправна колонія (№ 85)» виявлено грубі порушення прав засуджених при їх поміщенні в дисциплінарний ізолятор.

Зокрема, встановлено, що адміністрацією вказаної установи до 2-х засуджених застосовано стягнення у вигляді поміщення в дисциплінарний ізолятор без проведення належним чином перевірки за фактами порушення режимних вимог та врахування мотивів вчинення порушення.

прокуратура

Крім того, адміністрацією установи не забезпечено належних матеріально-побутових умов. Так, вказані засуджені утримувались в камері дисциплінарного ізолятора, яка не відповідає вимогам санітарії (пліснява на стінах, недостатнє освітлення та відсутність свіжого повітря)

Реагуючи на вказані порушення, прокуратурою негайно звільнено 2 засуджених з дисциплінарного ізолятору. На даний час вирішується питання про притягнення винних посадових осіб колонії до дисциплінарної відповідальності.

Упродовж поточного року за втручанням прокуратури області з дисциплінарних ізоляторів виправних установ загалом звільнено 13 незаконно утримуваних у них засуджених.

Прес-служба прокуратури Київської області

 

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