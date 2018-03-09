Добровольный суицид в Швейцарии востребован как никогда

По состоянию на конец 2017 года в немецкоязычной Швейцарии и в италоязычном кантоне Тичино организация «Exit» насчитывала всего 110 391 членов. В западной франкоязычной Швейцарии этот показатель находился на уровне в 26 205 человек. Всего за 12 месяцев прошлого года в немецкоязычной Швейцарии и Тичино добровольно ушли из жизни в сопровождении сотрудников организации «Exit» 734 человека. Годом раньше их было 723. Цифры по западной Швейцарии будут опубликованы в конце апреля 2018 года.

Что такое организация ассистированного суицида?

Первые организации, помогающие людям пользоваться их «правом на смерть», были основаны около 35-ти лет назад в Швейцарии. К ним относятся «Exit», «Dignitas», «Ex International» и «Lifecircle». Организации занимаются правовой, медицинской, этической и любой другой необходимой поддержкой людей, пожелавших в определенный момент жизни по тем или иным причинам покинуть этот мир, и защищают их интересы.

Случаев ассистированного суицида в Швейцарии становится всё больше. Не в последнюю очередь это связано с тем, что население Швейцарии стремительно стареет.

Что говорит швейцарское законодательство?

Действующее в Швейцарии законодательство допускает осуществление добровольной эвтаназии (уход из жизни) исключительно в случае, когда пациент совершает суицид сам, при этом лица, поддерживающие его и помогающие ему в этом не должны иметь ни малейшей личной заинтересованности в смерти данного лица. «Содействие добровольному самоубийству» стало законным в стране в 1940-е годы.

Каким требованиям должен соответствовать человек, желающий получить помощь организации «Exit»?

Лицо, выразившее желание воспользоваться услугами «суицида с сопровождением», обязано:

— отдавать себе полный отчет в своих поступках;

— не действовать в состоянии аффекта;

— рассмотреть предварительно все альтернативы самоубийству;

— иметь желание смерти «системного», не одномоментного характера;

— не находиться под влиянием третьих лиц;

— совершить самоубийство собственными руками.

Конец инфобокса

Если организация «Dignitas» предлагает услуги ассистированного суицида также и иностранцам, «Exit» доступна только лицам, постоянно проживающим в Швейцарии.

Обе организации, при этом, помогают только людям с безнадежными диагнозами, страдающими невыносимыми болями, со степенью неустранимой недееспособности, несовместимой с достойным человеческим существованием.

Кто становится членом организации?

Основными клиентами (60%) организации «Exit» являются женщины. Средний возраст членов организации составляет 78 лет (данные по состоянию на 2017-й). В 2016-м году этот показатель находился на уровне в 76,7 лет.

Наиболее распространенными заболеваниями, из-за которых люди хотели закончить свой жизненный путь, были рак на последней стадии, множественные возрастные болезни, хронический неустранимый болевой синдром.

Большинство пациентов «Exit» составляют жители Цюрихской агломерации (головной офис организации находится именно Цюрихе), а также кантонов Берн, Ааргау, Санкт-Галлен, Базель-городской и Базель-сельский.

Насколько распространен в Швейцарии ассистированный суицид?

В 2017 году за консультациями к организации «Exit» обратились 3 500 человек, что на 1 000 человек больше, чем в 2014 году. Всем критериям отвечали при этом 1 031 человек.

Тем не менее, согласно данным «Exit», доля случаев ассистированного самоубийства в общей статистике смертей в Швейцарии остается минимальной на уровне 1,5% (примерно 66 тыс. в абсолютных цифрах).

Автор: Джо Фэи (Jo Fahy)

Перевод и подготовка: Надежда Капоне; swissinfo.ch