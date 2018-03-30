Как в Украине будут наказывать за домашнее насилие

Эти законы существенно расширяют само понятие «домашнее насилие», под которое подпадают все акты физического, сексуального, психологического или экономического насилия. Оба закона предусматривают более жесткое наказание для обидчиков и позволяют полиции контролировать поведение нарушителя во избежание повторных ситуаций. Также впервые в Украине вводится уголовное наказание для домашних тиранов. Что же ждет тех, кто любит воспитывать вторую половину при помощи кулаков?

Милые бранятся...

Жили себе супруги — восемь лет в браке. Были они успешными в бизнесе. С приходом экономического кризиса муж начал заглядывать в рюмку. Понятное дело, жене это не нравилось. Сначала они ссорились, потом он начал ее бить.

Однажды, придя домой навеселе, мужчина толкнул жену и начал ее душить. Единственное, что она успела сделать — набрать телефонный номер сестры, которая взяла трубку и услышала крики. Поскольку жила она в соседнем доме, то быстренько пришла выяснить, что происходит. Когда женщина прибежала, то застала ужасную картину: муж душит жену, та находится в полубессознательном состоянии. Сестра тут же вызвала полицию, которая оперативно приехала и составила акт об избиении. В итоге еще недавно счастливая в семейной жизни женщина получила перелом позвоночника и полгода не могла встать с больничной койки. Если бы сестра не прибежала вовремя, то ее уже вообще не было бы в живых.

А завершилась эта история стандартно как для нашей страны: к жертве пришли родственники с обеих сторон и начали уговаривать забрать заявление из полиции. Мол, мужчину же могут посадить в тюрьму, ведь правоохранители этот случай квалифицировали как покушение на убийство. Покалеченная женщина была поражена, эти слова говорили, в частности, ее родные. Тогда она поняла, что даже от близких родственников не стоит ждать поддержки.

К сожалению, эта ситуация ярко демонстрирует, насколько наше общество терпимо относится к тому, что происходит в семьях. Поэтому услышав за дверью крики о помощи, вряд ли соседи вызовут полицию, ведь никто не захочет вмешиваться.

Собственно, до недавнего времени и полицейские неохотно реагировали на семейные ссоры. Срабатывает стереотип «милые бранятся — только тешатся». Да и законов, которые действительно защищали бы жертв домашнего насилия, не было. Собственно, почти 17 лет действовал закон «О предупреждении насилия в семье», который предусматривал меры и полномочия органов государственной власти в вопросах предупреждения и реагирования на факты применения физической силы в семьях. Но в реальной жизни пострадавшие члены семьи и дети оставались один на один с этой проблемой: никакой действенной реакции от государственных органов обычно не было. Причин тому несколько: недостаточная законодательная регламентация, страх пострадавших обратиться за помощью, отсутствие реагирования, прежде всего со стороны полиции, сложность фиксации и доказывания факта насилия.

Число жертв поражает

«По последним данным Фонда народонаселения ООН, в Украине от домашнего насилия считаются пострадавшими примерно 1,8 млн человек, — говорит председатель подкомитета по вопросам гендерного равенства и недискриминации Комитета Верховной Рады Украины по вопросам защиты прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Ирина Суслова. — В основном это женщины и дети, реже мужчины. Наибольшее количество пострадавших наблюдается в серой зоне у линии разграничения на территории Донецкой и Луганской областей. К сожалению, на этой территории количество жертв домашнего насилия только растет».

По информации правоохранительных органов, в течение года к ним с заявлениями о домашнем насилии обращаются около 165 тыс. женщин.

«Свидетелями издевательств над родными становятся дети, у которых формируется соответствующее мировоззрение. Для них это психологическая травма, — отмечает начальник управления обеспечения доступа к правовой помощи Координационного центра по предоставлению правовой помощи Елена Синчук. — Представьте, сколько женщин не решается обратиться за такой помощью. Их число значительно превышает статистические данные. До принятия вышеуказанных законов жертвы домашнего насилия не имели права даже на вторичную правовую помощь. Речь идет о защите, представительстве интересов в судах и т. п. Такую помощь могли получить только те, кто имел статус малообеспеченного лица, внутренне перемещенного и др. Теперь жертвы домашнего насилия имеют право на получение вторичной правовой помощи. Это будет способствовать защите их прав».

Так кто теперь относится к категории жертвы домашнего насилия? На этот вопрос закон дает четкий ответ: пострадавшими признаются лица независимо от того, проживают они совместно со своими обидчиками или нет. То есть это могут быть невесты, бывшие супруги, мать, отец, дети, братья и сестры, неродные родители, опекуны, попечители, их дети, приемные дети, дети-воспитанники, другие родственники до двоюродной степени связи, лица, которые совместно проживали или проживают одной семьей, но не находятся в браке.

Действие законодательства распространяется и на других родственников, лиц, связанных общим бытом, имеющих взаимные права и обязанности, при условии совместного проживания.

Пострадавшим ребенком признается не только тот, которого непосредственно коснулось домашнее насилие, но и свидетель случившегося.

Согласно новым законам полиция получила право контролировать поведение обидчика, чтобы не допустить повторного насилия. Также правоохранители должны следить, чтобы нарушитель придерживался наложенных на него временных ограничений и исполнял определенные обязанности.

«Изменениями в законы расширен круг тех, кто должен реагировать на домашнее насилие. Такими органами государственной власти являются: суды, уполномоченные по вопросам пробации, центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, прокуратура, — рассказывает директор департамента правовой помощи ОО «Ла Страда — Украина» Марина Легенькая. — Отныне полицейские могут войти в частное жилье семьи без мотивированного решения суда — в неотложных ситуациях, когда нужно срочно противостоять агрессору и защитить жертву насилия, особенно если есть подозрение, что ее жизни угрожает опасность. В соответствии с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс представители полиции получили полномочия аннулировать разрешения на право приобретения, хранения, ношения оружия и боеприпасов их владельцам в случае совершения ими домашнего насилия, а также изымать у них эти вещи в случае использования их не для защиты, а для агрессии».

Правда, юристов беспокоят такие широкие полномочия полиции. Особенно в контексте того, не станут ли использовать правоохранители возможность проникать в помещение без решения суда для произвола и грабежа домов?

Не хватает конфиденциальности

Среди важных изменений, которые ожидают украинцев, Марина Легенькая выделяет создание Единого государственного реестра случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола. Его создание предусмотрено законом «О предотвращении и противодействии домашнему насилию». Это будет автоматизированная информационно-телекоммуникационная система. Персональные данные о пострадавших, обидчиках и свидетелях будут храниться в течение трех лет со дня совершения домашнего насилия.

«Что касается Единого реестра, то стоит обратить внимание на один очень важный момент. Законодательно предусмотрено, что если лицо, пострадавшее от домашнего насилия, отказывается от внесения информации о себе в Единый реестр, то помощь такому человеку не предоставляется, — отмечает Елена Синчук. — Меня этот риск беспокоит. К примеру, я как жертва обращаюсь за социальной помощью, но не хочу, чтобы об этом узнала полиция. В то же время как только данные вносятся в Единый реестр, то обо мне узнают все субъекты, имеющие к нему доступ. Риск отказа в предоставлении помощи такой пострадавшей на самом деле волнует многих».

Самая большая проблема этого реестра — широкий круг субъектов, имеющих к нему доступ. Отныне тысячи чиновников — от поселковых голов до работников министерств — смогут увидеть персональные данные жертв, свидетелей и обидчиков.

Еще один недостаток реестра заключается в наличии в нем раздела «Описание ситуации». Но пострадавшие не хотят информировать всех и вся о своей семейной трагедии. Таким образом, в настоящее время государство не может защитить персональные данные. Поэтому вопрос о создании такого реестра еще стоит доработать.

Также законодательными изменениями предусмотрено, что пострадавшие имеют право сразу или в дальнейшем обратиться в суд с заявлением о выдаче ограничительного предписания в отношении обидчика. За подачу таких заявлений судебный сбор не уплачивается. Помогут их бесплатно составить адвокаты Бюро юридической помощи. Суд рассматривает такое дело в порядке особого производства не позднее чем через 72 часа после поступления заявления о выдаче ограничительного предписания. Этим документом человеку могут запретить находиться в месте совместного проживания с пострадавшим, заставить устранить препятствия в пользовании имуществом, ограниченно общаться с пострадавшим ребенком, приближаться на определенное расстояние к месту жительства, учебы, работы пострадавшего и т. п.

Решение суда о выдаче такого предписания подлежит немедленному исполнению, а обжалование его действие не останавливает. Предписание выдается на срок от одного до шести месяцев и может быть продлено судом еще на шесть месяцев.

В то же время пострадавшая сторона может требовать от обидчика компенсации: аренды жилья, которое она снимает во избежание домашнего насилия, расходов на лечение или содержание детей и других членов семьи, находящихся на иждивении обидчика, и т. п.

К обидчику может быть применена такая специальная мера, как срочное запрещающее предписание. Выписывает его полиция, запрещая таким образом находиться, проживать, контактировать с пострадавшим человеком. Выписывается предписание как по собственной инициативе полицейских (в случае существования угрозы жизни или здоровью), так и на основании заявления пострадавшего. Запрет находиться вместе обидчику и пострадавшему человеку не зависит от того, кому принадлежит помещение — нарушителю, пострадавшему, является общей собственностью и т. п. Если обидчик отказывается добровольно покинуть жилье, полиция может применить принудительное выселение. Срок действия запрета — 10 дней. Запрещающее предписание может быть обжаловано в суде. Действие такого предписания прекращается в случае применения к нарушителю судом админареста или избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве.

Правда, возникает вопрос: исправится ли обидчик за такое короткое время и что делать пострадавшему дальше?

В заключение стоит отметить, что бороться с таким позорным явлением, как домашнее насилие, необходимо. Однако пока что в Украине только сделаны первые шаги на этом нелегком пути. Ведь принятых законов недостаточно, собственно, по мнению большинства опрошенных экспертов, их еще следует доработать.

Автор: Екатерина ПОЛИЩУК, Ракурс