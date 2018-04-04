Военная служба по призыву в ВСУ: краткий ликбез для призывника

В 2018 году весенний призыв на срочную службу в Украине стартовал 1 апреля. В День смеха не до шуток было 563 парням из Киева и их семьям: в армии любой страны срочная служба или сборы резерва – это серьезный стресс для всех участников. Сегодня вместе с кадровым офицером Вооруженных сил Украины мы пройдемся по самым популярным у нас в стране мифам о «срочке», чтобы понять, чего реально стоит опасаться, а что – высосанные из пальца страшилки.

Пережиток «совка» и анахронизм

Военная служба по призыву – это необходимость для вооруженной защиты государства, отмечает Большой Киев. Обучение молодежи, создание подготовленного резерва, переподготовка по специальности. На сегодня в Европе срочная служба сохраняется в Финляндии, Норвегии, Греции, Швейцарии, Австрии, восстановлена в Швеции и Литве. Среди азиатских государств - в Южной Корее, Таиланде, Турции, Иране, Азербайджане, Вьетнаме. Улавливаете общие закономерности в этих странах? Отсутствие государства в оборонительных альянсах, проблемы с демографией, протяженная граница и побережье, наличие угрозы или территориальных споров.

Да, да, наличие угрозы. У Греции нерешенная проблема с Турцией из-за Кипра. У Норвегии споры с РФ за Арктику. У Турции, несмотря на членство в НАТО, уже поколение тянется война с курдами. У Таиланда пограничный конфликт с Лаосом и исламисты на юге. А теперь домашнее задание: отгадайте страну с 7000 км морских и сухопутных границ, вне НАТО, имеющую конфликт и нерешенные территориальные споры. Молодцы, это наше государство.

Специально содержат рабов за копейки мести дачу Муженко

Оплата за срочную службу никогда не была рыночной. Израиль в 2015 году платил своим призывникам в боевых частях 1070 шекелей, тогда как минимальная зарплата в этой стране составляет 5000 шекелей. То есть вы понимаете, что за эти деньги можно купить колу, бритву, пиццу и зубную пасту? Это уже хорошо. Похожая ситуация в Швеции – 66 крон в сутки, чуть больше двух пачек местных сигарет. В ВСУ солдатам срочной службы выдают подъемные в два прожиточных минимума, а в месяц платят смешные шесть долларов – так что бросайте курить и не ошибетесь. Но какой ВВП, такое и содержание армии, эта формула никогда не подводила. Можете сами сравнить ВВП Израиля размером с Черкасскую область и Украины. Вопросы, жалобы, предложения в комментариях.

Дедовщина

Ну какие-то пережитки ее до сих пор есть – стишки перед сном, сигареты под подушкой, определенные работы на плечах молодых, наряды. Но времена избиений спинкой от кровати уже прошли. И Бог с ними. Еще в далекие 2000-е молодые лейтенанты заставляли умирать в приседаниях старослужащих на плечах с молодыми за эти вещи. Но рано или поздно они перекладывали немного своих задач по личному составу на «третий период» службы – и здравствуй, масло, «разрешите доложить» и прочие истории, с которыми были хорошо знакомы еще наши отцы. Вернетесь домой – будете вспоминать с иронией.

Идите в армию, если хотите потерять год

Нам говорили это, когда служили еще два года и полтора. Ну что, сказать честно, метлой вы прометете дорогу от места службы и домой в километрах пару раз, причем служить будете где-то под Одессой, а жить на Лесной. Порядок в части, пока ваши товарищи в АТО, на полигонах и в парке в машинном масле по локти ляжет на плечи солдат срочной службы. Но с увеличением финансирования армии улучшилась и ситуация с обучением личного состава. Поэтому вы будете бывать на спортивной площадке, на тактическом поле и на стрельбище, особенно если отправитесь в войска, а не зависнете где-то в тылу. Хотя бы иногда попадать на одно из 200 батальонных учений в год.

Я согласен, что раньше служба была не нужна, если вы не планировали делать карьеру в силовых структурах. Но сегодня ситуация изменилась. В Украине война на востоке и нерешенные территориальные вопросы со многими соседями. Сами они не рассосутся. Так что в нашей ситуации лучше дважды за год быть в полевом выходе, чем уметь постригать бороду и варить раф-кофе. Бонус – звук заводящегося батальона на БМП, звон в ушах после выстрела гранатомета и первые ночные стрельбы – вы будете помнить как первый секс, до конца ваших дней.

Там одни колхозники и маргиналы

Сюрприз – в Украине 37 млн человек живут не в Киеве. Да, в армии много людей из села. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть списки награжденных и погибших. Но так как в АТО солдат срочной службы запрещено отправлять законодательно, то эти два списка интересовать «молодых» будут мало. Причины вполне на виду – сельские ребята имеют меньше контактов в больницах, меньше денег для фиктивных диагнозов и меньше рефлексии по поводу подъема в шесть утра и пробежек. В целом же служба в армии – отличная школа лидерства, коммуникабельности и выживания.

Как жить в одном кубрике с пацанами, с которыми не общался бы дома ни при каких условиях. Как говорить с людьми, чей жаргон или диалект ты понимаешь с трудом. Как выглядят ребята, начавшие каждый день питаться маслом и мясом уже в армии. А вообще, есть в ВСУ среди солдат срочной службы и спортсмены, и фельдшеры, и музыканты, и будущая интеллигенция, и участники ролевого движения. Кого-то отправили сюда родители, хотя могли «отмазать», кто-то стал патриотом на волне 2014 года, кто-то хочет делать здесь карьеру снизу. Компания будет на любой вкус, я гарантирую это.

Моя ласточка похудеет

Ага, да. Сначала, конечно, ваша ласточка дня два будет воротить нос от непривычной «столовки». Потом возрастающие нагрузки и режим заставят ее колотить клювиком по тарелке и вымазывать черным хлебом подливу. Где-то месяца через четыре она наберет килограммов пять, из которых два – чистые мышцы от бесконечной ходьбы и работы на свежем воздухе. Обилие жиров и углеводов, никакой магии. Так что немного сладкого в посылке и пачки поливитаминов будет достаточно с головой, иначе птичка перестанет пролезать в гнездышко. Рыба, сало с хлебом, мясо, макароны и каши, борщи и супы – что еще надо, чтобы порадовать диетолога.

Что с собой взять

Нормальные резиновые тапочки – что делают с теми, которые выдают в армии, вам пока лучше не знать;

телефон, который не жалко убить, и зарядное устройство;

кусачки для ногтей, туалетные принадлежности, средства гигиены;

немного денег на карточке - до выдачи подъемных и зарплаты;

сигареты, если куришь, поливитамины на первое время, пластырь для ног, пока не привыкнешь к армейским ботинкам;

иголки с нитками трех цветов - белый, черный, зеленый, носовой платок, расческу;

щетку для обуви, стельки, сменные носки;

немного еды в дорогу и много оптимизма с хорошим настроением.

Будучи солдатом срочной службы, вы можете попасть в любые части – скучать на проходной в военной прокуратуре, тереть шваброй центральный проход госпиталя, разматывать кабельное хозяйство в ПВО и сидеть на морозе верхом на броне, любуясь, как оседают кристаллы инея на шарфе. Вдыхать запах моря в Одессе или узнать, почему в Десне не стоит пить воду из крана. Познакомиться с одними ребятами из Карпат, у которых свое представление о гигиене, и с другими, с границы Черниговской области, которые в быту говорят почти на белорусском.

Сможете сами увидеть, какая огромная наша страна и насколько разные люди в ней живут. Не станете Рэмбо, но обязательно научитесь защищать себя и свои личные границы, а там недалеко и до границ страны. И да, скучно не будет, вот увидите. «Хорошая попытка, военком», – скажете вы. «Добро пожаловать в ВСУ», – ухмыльнусь я.

Автор: Кирилл Данильченко; Большой Киев