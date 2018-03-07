Ментовский суицид. Половина смертей в силовых структурах России приходится на самоубийства

В третьей части тестирования соискателей просят закончить предложения: «Вокруг меня...», «Я обязательно...», «Я для себя решил окончательно, что...» и другие. По ним психологи определяют, насколько правильны были выводы, которые они сделали из ответов теста.

Впрочем, на форумах и в соцсетях при обсуждении приёма на службу самый популярный вопрос — как отвечать в ЦПД на вопросы о наркотиках и алкоголе. Эти вопросы задают во время обследования на полиграфе. «По малолетке есть грехи, но в милиции на учёте не стоял», — объясняют соискатели и пытаются выяснить, что лучше — признаваться или нет. «Ну ладно, хрен с этим поступлением! У меня проблем в будущем не будет из-за этого? Информация останется конфиденциальной?» — отчаиваются они.

Кандидат психологических наук, разрабатывающий рекомендации по обеспечению служебной деятельности силовых структур, в разговоре с «Батенькой» утверждает, что вопросы о наркотиках и алкоголе, которые задают психологи, нужны не для того, чтобы установить точные факты, употребляет соискатель что-то или нет, а для того, чтобы выявить его реакцию на вопросы и установить степень зависимости, если она есть. «У нас нет иллюзий по поводу того, из каких социальных слоёв в большинстве люди идут в силовые структуры. Конечно, они пробовали и алкоголь, и наркотики, что покажут и анализы у других специалистов. Если человек предрасположен к зависимости, он попадает в группу риска. Но гуманизм гуманизмом, а служащий находится в системе, где экстремальные ситуации — это норма жизни. Если психолог будет его постоянно спасать, возникает большой вопрос, окажется ли он пригоден к работе», — говорит он.

«Для того чтобы стать настоящим бойцом, надо родиться бойцом, жить бойцом, состояться бойцом», — пропагандирует ту же мысль учебник «Военная психология». Как заявили в разговоре с «Батенькой» военные психологи, сегодня он является одним из самых популярных для обучения специалистов.

В группу риска — тех, кого не примут или отправят на дополнительные тесты, — могут попасть не только из-за алкоголя и наркотиков, но и если у них обнаружат наследственные факторы для развития психологических проблем, предрасположенности к асоциальному поведению, аутоагрессии и «снижению надёжности».

Психологи не принимают в силовых ведомствах никаких, абсолютно никаких решений, подчеркивает специалист-психолог силовых структур. Все их заключения и наблюдения подаются командованию, и только там решают, что с этой информацией делать. Да, у них нет психологического образования, и иногда они принимают непрофессиональные решения, говорит собеседник, но психология — это не единственная сфера в армии, где решения принимаются авторитарно.

Через психолога, по статистике пособия Змановской и Рыбникова, проходят не все. К примеру, среди сотрудников ОВД, которые совершили суицид, восемь процентов были приняты на службу вообще без прохождения какой-либо комиссии или вопреки её решению. 25 % покончивших жизнь самоубийством не проходили психодиагностическое обследование.

По стандарту, на каждого сотрудника силовых структур с момента его первого обследования заводят «психологическую карту», а штатный психолог может принудительно назначить любому бойцу приём, если видит, что с ним что-то не так, рассказала «Батеньке» одна из психологов силовых ведомств. По её словам, в каждом подразделении есть специальная программа, которая называется «Работа с сотрудниками, нуждающимися в повышенном психолого-педагогическом внимании». Под эту категорию попадают и те, кто в группе риска, и те, кто побывал в экстремальной ситуации, например те, кто вернулся из сводного отряда (отряд, формируемый из бойцов разных ведомств для решения определённых задач. — Прим. ред.): они проходят реабилитацию в обязательном порядке. По словам собеседника, предсказать суицид среди силовиков невозможно. Но в группу особого риска всегда попадают сотрудники с трудностями в личной жизни. В учебниках для психологов силовых структур приводятся данные о том, что от 37 до 50 % случаев — это семейно-бытовые проблемы. Среди них — семейные конфликты, употребление алкоголя и материальные проблемы. Ещё половина причин остаётся неустановленной.