Бандитам волю. Як судили злочинця Юру Крисіна на прізвисько «Шрек» (видео, фото)

Вранці, 22 грудня, суддя Линник з Шевченківського районного суду міста Києва почав зачитувати вирок обвинуваченому Юрію Крисіну. Крисіну присудили умовний термін - 4 роки з випробувальним терміном у два роки. Тобто, якщо два за наступні два роки Крисін ні на чому не попадеться, то покарання у 4 роки вважатиметься відбутим. Прокурор Людмила Гетьман вже заявила про те, що обвинувачення подаватиме апеляційну скаргу.

Крисін, відомий також у кримінальнальному середовищі під прізвиськами "Шкаф", "Криса", "Шрек"є фігурантом у справі загибелі журналіста видання "Вєсті" В'ячеслава Веремія під час Майдану.

Суддя Линник(по центру) зачитує вирок Юрію Крисіну(праворуч) 22 грудня 2017. Фото: Марія Томак. Фото: ТЕКСТИ

Що сталось з Веремієм

18 лютого 2014 року, увечері журналіст провладної газети "Вєсті" В'ячеслав повертався з Майдану у таксі. Неподалік від верхнього виїзду з Майдану, на Великій Житомирській, машину примусово зупинили, помітивши, що Веремій веде зйомку.

Журналіста витягли з авто не розбираючись в якому виданні працює, побили, вистрілили та продовжили побиття. Внаслідок нападу В'ячеслав Веремій загинув. Також постраждали водій та інший пасажир, однак їм вдалось втекти після початку нападу.

Завдяки відео, речдокам та свідченням інших учасників події з числа тітушок слідство змогло пред'явити обвинувачення Юрію Крисіну, якій за версією прокуратури, брав безпосередню участь у нападі.

Відео нападу було оприлюднено МВС у листопаді 2014 року. Воно доступне для перегляду тут

Стопкадр з відео. Фото: ТЕКСТИ

Крисін, вважають слідчі, є однією з ключових фігур у ієрархії тітушок-кримінальників, які займались нападами, викраденнями, катуваннями та вбивствами під час Майдану.

Судові засідання у цій справі відбувались у закритому режимі, через начебто загрозу життю Крисіну, якому буцімто погрожували. Через це йому також була надана державна охорона з числа тоді-ще-міліції.

Оголошення вироку

Постраждала Світлана Кушнір та прокурорка Людмила Гетьман. Фото: Hromadskeradio

Засідання розпочалось близко 11:30 з деяким запізненням. Суддя Линник Шевченківського районного суду оголошує повний текст вироку з мотивувальною частиною. Це дає змогу дізнатись про свідчення та матеріали справи, які до цього у суді слухались за зачиненими дверима.

Вирок суддя Олег Лінник зачитував впродовж сорока хвилин. «Вийдіть, будь ласка, ви заважаєте, — звертається Олег Лінник до незадоволених вироком присутніх у залі. «А ви заважаєте правосуддю України», — викрикують з зали. Фото: Hromadskeradio

Перед початком засідання обвинувачений уникав телевізійних камер та спілкування з журналістами, повідомляє Марія Томак з зали суду. Вона також передає слова вдови загиблого, Світлани, якими вона коментує подію присутнім представникам ЗМІ: "У правосуддя хочеться вірити, але..."

Вдова В'ячеслава Веремія Світлана дає коментар журналістам перед зачитуванням вироку

11:35 "Крисін прийшов до суду з дружиною та без речей", - пише з зали суду журналістка Ірина Ромалійська

11:40 "У своїх показах Крисін визнав, що його залучив до тітушкування під час Майдану Саркісян [відомий як "Армен Горловський" - ТЕКСТИ]. Начебто йому невідомий. Він привів кілька десятків людей. Решту забезпечив Кошелєв. А ще Крисін підтвердив, що в нього було своє охоронне агентство.

Обвинувачений визнав свою провину, але його версія полягає в тому, що бив він Веремія до вистрілу Алієва. Хоча відео з місця подій свідчить про те, що удари наносилися після поранення Веремія зі зброї." - повідомляє Томак

«Шрек» з адвокатом. Фото: LB.ua

12:22 Як повідомляє з зали суду Марія Томак, Крисіну присудили умовний термін. При цьому суд вважає його винним, але через малих дітей на утриманні та буцімто активне сприяння розслідуванню прийняла рішення про присудження 4 років умовно з випробувальним терміном у 2 роки. Прокуратура заявила, що подаватиме апеляцію.

Також суд забов'язав Крисіна оплатити 12 248 грн за експертизи.

12:41 Суддя зачитує власне рішення: - Суд визнає пом'якшувальні обставини, зокрема щире каяття та активне сприяння розслідуванню... Будь ласка, без коментарів.

15:10 Читаючи вирок, суддя зазначив, що Юрій Крисін є раніше не судимим. Хоча у 2016 році він отримав умовний термін за незаконне зберігання бойової гранати.

«Шрек» з адвокатом. Фото: LB.ua

Також у 2010 році Крисін був засуджений за "вбивство з необережності", але цю судимість суд вважає "погашеною", оскільки покарання по ній відбуте. Свого часу прокурор Олексій Донський повідомив у інтерв'ю Цензору, що слідчий Крисіна на прізвище Калмиков по вбивству 2010 року став пізніше.. його адвокатом.

Нові злочини під час слідства та суду - під охороною МВС

Восени 2015 року Крисін був затриманий під час рейду на рекетирів. Були підозри, що він займався вимаганням у маршрутників на київських автостанціях. Під час обшуку знайшли гранату, яка виявилась бойовою. Утім, до суду нічого, крім статті за зберігання боєприпасів, не дійшло, та і за це він отримав умовний термін.

Не зважаючи на це, суддя у справі Веремія, яка розглядалась на той час, не побачив ризиків, і обрав йому найм'якіший запобіжний захід - особисте забов'язання. І вже через півроку Крисін бере участь у "віджимах" АЗС.

За даними слідства, 5 травня 2016 року, вже будучи підсудним у справі Веремія, маючи умовний термін за гранату і знаходячись під охороною міліції, яка була йому надана через нібито погрози, Крисін бере участь у нападі на автозаправку у Києві. При чому, кажуть у прокуратурі, Крисін особисто стріляв у охоронця з травматичного пістолета.

Медійна ініціатива за права людини надсилала запит до поліції, яким намагалась з'ясувати, як охоронювана міліцією особа могла вчиняти напади на автозаправку, та чи було проведено з цього приводу службове розслідування?

У відповіді Нацполіція зазначила, що не є правонаступником міліції, тому не може відповідати за цю прикрість, а дані щодо службового розслідування цього інциденту - відсутні.

Відповідь Національної поліції на питання про те, як Крисін, перебуваючи під охороною міліціянтів міг вчинювати нові злочини

За даними слідства, які надавались суду у справі нападу на АЗС, перебуваючи під домашнім арештом, Крисін керував викопуванням та переприховуванням зброї, у тому числі снайперської гвинтівки та глушника. Відповідні доручення він давав своїм підлеглим. Таким чином, переконували прокурори, існує ризик продовження злочинної діяльності, протидії слідству та спілкування з іншими підозрюваними. Проте суддя вирішив залишити Крисіна на свободі на час слідства, хоча деякий час той таки носив електронний браслет.

Суддя Линник, який розглядав справу Веремія, незважаючи на дані про напад на АЗС та переприховування зброї, під варту на час судових слухань Крисіна також не взяв, і закритий режим засідань, оголошений через буцімто небезпеку для Крисіна, на скасував. В Інтернеті поширюється відеоролик з документальними кадрами, на яких можна впізнати "Шкафа" під час рейдерських нападів до та після Майдану.

Скріншот з відео, де зібрано відеосвідчення участі особи, схожої на Крисіна у рейдервських захопленнях та нападах

Окрім того, раніше прокурор Олексій Донський повідомляв, що за даними слідства, Крисін був причетний до організації тітушок, серед яких був і Вадим Тітушко, на акцію у травні 2013 року. Він також стверджує, що Тітушка свого часу захищав той самий адвокат, що й Крисіна - Калмиков.

Вривається Лутковська

Уповноважена Верховної ради з прав людини Валерія Лутковська поскаржилася генеральному прокурору Юрію Луценку на Департамент спецрозслідувань щодо того, що він незаконно, на її думку, примусив фігуранта справи по нападу на журналіста Вячеслава Веремія Юрія Крисіна носити електронний браслет, повідомляє УНІАН

Лист Лутковської. Джерело: УНІАН

У листі Лутковська говорит про те, що з Крисіна не було знято електронний браслет попри те, що термін дії судової ухвали, якою суд зобов'язав його носити цей браслет, скінчився. Також у листі вона повідомляє, що отримала відповідь від начальника Депрартаменту спецрозслідувань ГСУ ГПУ Сергія Горбатюка у якій він заявив, що з Крисіна не знято браслет, оскільки термін дії покладених на нього судом зобов'язань продовжено автоматично у відповідності до ст 315 КПК.

[Зокрема, у цій статті йдеться - За відсутності зазначених клопотань сторін кримінального провадження застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обраних під час досудового розслідування, вважається продовженим. - Ред]

Хто стріляв у Веремія

В той час, як Крисін визнає участь лише в побитті, слідство вважає, що причиною загибелі стало вогнепальне поранення, отримане за секунду до початку побоїв. У прокуратурі вважають, що постріл здійснив житель Горлівки Джалал Алієв, що входив до угруповання тітошок, які ввечері 18 лютого 2014 вчиняли напади на Великій Житомирській. Про це заявляв Сергій Горбатюк ще у листопаді 2015 року, повідомляє УНІАН.

За кілька місяців до цієї заяви Горбатюка, 22 липня 2015 року, Володимир Рубан з ГО "Офіцерський корпус", якого пов'язують з Медведчуком, оприлюднив інформацію від "анонімних підпільників" про нібито загибель Алієва, який воював на той час у колаборантських підрозділах так званої "ДНР".

Повідолення Володимира Рубана про долю Алієва

Проте жодної офіційної інформації про смерть Алієва до правоохоронних органів не надходило і він продовжує перебувати у розшуку, маючи статус підозрюваного у цій справі.

Джалал Алієв

Повідомлення про підозру разом з повісткою на допит було винесено через повідомлення на сайті Генпрокуратури у серпні 2016 року.

Там же було зазначено, що Алієв - уродженець Дагестану та житель Горлівки, 1969 року народження, який починаючи з 1998 року отримав ряд судимостей.

У розшукових обліках МВС Джалал Алієв позначений як особа, яка переховується від органів влади, підозрюється у вбивстві. Датою зникнення зазначено 9 квітня 2014

Дочка Алієва у 2016 році розповідала "Вєстям", що її батька викрали невідомі у масках з дому у Горлівці. Пізніше знайшли його машину та документи, але не тіло. Вона також повідомила, що в розмовах з дочкою Алієв визнавав, що "дійсно, бив двох журналістів біля офісу ПР 18-го лютого вдень", але до загибелі В'ячеслава Веремія, непричетний, а підозрюваним став через свідчення Крисіна, який буцімто мав на Алієва зуб.

Чому все сходить з рук?

Дружина Веремія Світлана Кирилаш вважає рішення суду несправедливим та необґрунтованим, передає Громадське радіо.

«Не судима людина? — обурюється Світлана Кирилаш. — Якщо з нього зняли судимість, то все, вона зникла? Всі забули про судимість? Він судимий, він скоїв злочин, серйозний злочин і він у нас не судимий. І ці твердження про те, що він добре поводився під час цього провадження. Напад на заправку — це добре поводження? Знаходячись на особистому зобов’язанні продовжує вчинювати злочини. Це нормально? Це тільки моє припущення, але я думаю, що в нього якісь високі покровителі».

Адвокатка Вікторія Дейнеко підтримує позицію дружини.

«Власне, я теж вважаю, що в нього, швидше за все, є покровителі, — вважає Вікторія Дейнека, — тому що двічі в цій справі, після того як Крисін вчинив два злочини, прокурор подавав клопотання про зміну запобіжного заходу від особистого зобов’язання на тримання під вартою, і двічі суддя Лінник взагалі відмовляв. По двох інших справах його спочатку брали під варту, а потім в Апеляційному суді йому двічі змінювали запобіжний захід і він виходив».

Адвокатка Вікторія Дейнека висловлює припущення щодо особи, завдяки якій Крисіну, за її словами, «усе сходить з рук».

«Я читала на сайті видання ОРД, — розповідає Вікторія Дейнека, — Тетяна Заровна проводила журналістське розслідування, і вона вказувала на Олексія Савченка, якиє є губернатором Миколаївської області».

Прокурори у справі, Олексій Донський та Людмила Гетьман, разом з адвокатами потерпілих планують оскаржувати вирок у Апеляційному суді. Спочатку прокурори вимагали 6 років позбавлення волі. Перекваліфіковувати злочин з хуліганства на організацію побиття чи вбивство на даному етапі, за словами адвокатів та прокурорів, юридично неможливо.

«Обвинувачення висувалося на підставі досліджених у ході досудового розслідування доказів, — каже Людмила Гетьман. — Також ці ж докази були досліджені в ході судового розгляду. Наскільки було встановлено в ході досудового розслідування, умислом Крисіна не охоплювалося умисне вбивство потерпілого Веремія. За фактом умисного вбивства журналіста В’ячеслава Веремія підозрюється інша особа».

По матеріалам видання ТЕКСТИ