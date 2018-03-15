Воровской пасьянс уголовного интернационала

Тенденции и процессы, происходящие в среде организованного криминалитета, происшедшие в указанном социуме после ареста (с перспективой получения внушительных сроков лишения свободы) его признанных лидеров, — Захария Калашова (Шакро-Молодой) и Юрия Пичугина (Пичуга). Являясь достойными наследниками дела Деда Хасана, эти «авторитеты» вплоть до своего задержания играли ключевые роли в реализации «воровской» политики т.н. «общакового клана» на постсоветском пространстве, странах Европы и даже США.

Закрепленные решением большой Ереванской сходки (январь 2015) стратегические направления «криминальной политики»: недопущение гангстерских междоусобиц, очищение воровских рядов от лиц недостойных; а равно мораторий на новые коронации вплоть до разрешения всех «непоняток» между «семьями» и кланами путем переговоров, — действовали вплоть до конца 2017 года.

Но, со стороны традиционных оппонентов – государственных и силовых структур стран Европы и США трансформация воровских семей в международные криминальные синдикаты; масштабы (многомиллионные) получаемой и легализуемой через различные схемы криминального «прибавочного продукта» (и как следствие – резко возросший уровень коррумпированности чиновников высшего ранга) вызвали адекватную жесткую реакцию.

В 2017 в ходе крупномасштабной операции в Париже были задержаны 35 выходцев из бывших союзных республик, входящих в состав организованной преступной группировки. Агентство «Франс Пресс» называло их «ворами в законе», объясняя это понятие как «криминальное братство с просторов советского блока (Россия, Грузия, Армения, Молдавия, Украина).

В марте 2017 Национальная полиция Испании сообщила об аресте 48 выходцев из СНГ, что стало уже третьим за неполный год массовым задержанием представителей так называемой русской мафии. Первые аресты были произведены в июле 2016 года, вторые — в ноябре, в руки полиции соответственно попали 43 и 61 человек.

При этом ранее «лояльные» сроки лишения свободы в УК европейских и иных стран в 2-3 года ушли в прошлое. Теперь счет идет на многие годы.

В 2016 Национальной судебной коллегией Испании к 20 годам и 11 месяцам тюрьмы был приговорен «смотрящий за Европой» вор «в законе» Кахабер Шушанашвили. Он был признан главой грузинской мафии, действующей на территории Европы. В декабре 2017 судом Греции за создание организованной преступной группировки (ОПГ) к 16 годам лишения свободы приговорен вор в «законе» Давид Себискверадзе, известный в криминальных кругах как Дато Кутаисский, Варламыч.

В РФ к пожизненному тюремному заключению приговорен лидер кировской ОПГ вор «в законе» Михаил Прокопов (Прокоп).

Вывод очевиден: влияние воров в законе в России и Европе резко снижается. Лидеры криминального мира становятся все более и более зависимыми от силовых структур. Эксперты утверждают, — все чаще представители преступного мира вынуждены идти на переговоры с правоохранительными органами, а порой — четко выполнять поставленные ими условия. Именно поэтому не исключено, что трон главного российского вора «в законе» может достаться наиболее договороспособному участнику высшей криминальной иерархии.

С учетом декларируемого ворами «в законе» принципа полного интернационализма, осветим наиболее знаковые события, происшедшие в местах их компактного сосредоточения (т.н. «штаб-квартирах»).

1. Основные события в московской (российской) штаб–квартире «общаковых» воров «в законе»:

Российские силовики утверждают, что им удалось взять криминалитет под жесткий контроль. Так ли это покажет время, но налицо жесткая зачистка криминального Олимпа. В след за «посадкой» Шакро-молодого и Пичуги (февраль 2017), с последующим режимом их жесткой изоляции в особом корпусе Лефортово; следующий колоритный персонаж для «приземления», — Владимир Тюрин (Тюрик) невзначай примеривший корону гангстера № 1 «всея Руси».

На волне громких арестов и резонансных приговоров значительная часть законников решили, что им безопаснее находится за пределами РФ и выехали в т.ч. и на Украину. Проведение любых, даже региональных сходок в воров «в законе» пресекается.

Активизацию усилий российских силовиков источники обуславливают якобы директивой спущенной им «сверху»: выборы главного «вора» страны не должны пройти раньше президентских — до марта 2018. Еще лучше, если ситуация безвластия в криминальном сегменте российского социума сохранится до окончания проведения чемпионата мира по футболу, который будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.

"Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) еще при жизни двух других самых авторитетных воров, Вячеслава Иванькова (Япончика) и Аслана Усояна (Деда Хасана) не уступал им по влиянию. После убийства Усояна именно Шакро Молодой, говоря языком западных правоохранителей и кинематографистов, стал «боссом боссов русской мафии»."

Портрет «авторитета»: «Босс боссов» - вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой)

Директива директивой, но вскоре после «изоляции» верхушки криминальной пирамиды РФ в разы уменьшились средства собираемые на «общее» воровское благо; разрушились годами формируемые схемы получения «зонами» т.н. «грева». Следствием указанного стало падение авторитета воров «в законе», «положенцев» и смотрящих от них в местах лишения свободы. Сокращением «финансирования» воспользовалась для укрепления собственных позиций т.н. «зеленая масть» (группа заключенных исповедующих ислам). Имея значительный финансовый ресурс последние стали активно вербовать сторонников, в т.ч. и среди заключенных славянских национальностей.

Складывающаяся ситуация не только подрывала монополию воров «в законе» на различные привилегии в местах отбытия наказания, но и снижало уровень их влияния на процессы в «зонах» и на сидельцев. Следствием сложившейся ситуации стал резко возросший уровень конфликтности между контингентом, исповедующим традиционные воровские понятия, и их «исламскими» оппонентами, в т. ч. и на бытовой почве.

Резко возросший уровень смертности в местах отбытия наказаний в РФ (беспредел), не утраивал как воров «в законе», так и руководителей силовых структур, что и обусловило достижение компромисса. Шакро – молодой получил возможность влиять на ситуацию через электронные системы связи, заменившие традиционные «прогоны» и «малявы».

В соответствии с принятым им решением, несомненно согласованным с «кураторами» и при их содействии; временно исполняющим обязанности «босса всех боссов» постсоветской мафии, с правом сбора и распределения средств во всероссийский «общак»; осенью 2017 года был назначен вор «в законе» Василий Христофоров (Вася Воскрес).

Его кандидатура устроила всех. Еще при жизни Деда Хасана он имел существенный вес в мафиозных кругах, пользовался расположением большинства влиятельных славянских законников

Отвечал за «центральный» воровской «общак, и досконально знал все «схемы» и людей на него завязанных в т.ч. и в регионах.

С другой стороны, Воскрес был т.н. «автоматчиком» (ранее служивший в армии) и не обладал необходимым уровнем организаторских способностей, необходимых для занятия поста гангстера № 1; что также учли «кураторы» давая вору «в законе» определенные гарантии безопасности.

В ближайшие помощники к Васе Воскресу был определен вор «в законе»» Мераб Гогия (Мелия), который вплоть до ареста Пичуги был его доверенным лицом. Воскрес и Мелия образовали пару довольно влиятельных мафиози и возобновили процедуру сбора средств на «общее».

Но, как это бывает во всякие смутные времена, обозначились и иные желающие занять освобождающийся престол «босса всех боссов». Свои притязания на трон заявил авторитетный уроженец Грузии вор в «законе» Эдуард Асатрян (Осетрина, он же – Эдик Тбилисский). Ранее он входил в клан короля российского преступного мира Аслана Усояна, но незадолго до гибели последнего вступил в конфликт с его окружением, обвинив Пичугу и Воскреса в необоснованных тратах из «общака».

Освободившись по отбытию трехлетнего срока за хранение наркотиков, в августе 2017, криминальный генерал прибыл в Москву, где недвусмысленно заявил о своих притязаниях на пустующих трон. В сложившихся обстоятельствах свои намерения Эдик Тбилисский не мог не согласовать с силовиками.

В противовес связке Воскрес–Мелия, законник стал формировать свой мощный клан. В качестве стратегических союзников им были привлечены: племянник Деда Хасана вор в «законе» Дмитрий Чантурия и братья Кардава.

Насколько жизнеспособным окажется связка Осетрина-Мирон, а также насколько обоснованы их притязания на лидерство покажет ближайшее будущее. Теперь же у Осетрины и Мирона появилась возможность объединить опыт первого и финансовые возможности второго для завоевания позиций лидеров постсоветской мафии.

В отношении персоны Эдика Тбилисского привлекает внимание информация, озвученная изданием «Росбалт». Якобы тот обязался выехать на Донбасс и возглавить криминальное движение на его неконтролируемой территории (очевидно по согласованию с кураторами из российских спецслужб).

Редакция «ОРД» по своим каналам пыталась подтвердить вышеизложенную информацию; но увы, — о появлении на Донбассе такого матерого гангстера как Осетрина-старший региональный криминалитет не осведомлен. Так что информация о частых командировках законника на захваченную боевиками часть Украины объективного подтверждения из инсайдерских источников пока не нашла. Все «движение» до настоящего времени контролируется выходцами из солнечного Рустави (семья Лобжанидзе) по обеим сторонам «баррикад».

Теперь остановимся на освещении знаковых событий, происшедших в т.н. «греческой» штаб-квартире дедовских или «общаковых» воров, признанным лидером которых является глава «руставского» криминального клана Лаша Шушанашвили (Руставский, он же – Толстый). Материал, представленный в данной части будет более интересен украинскому читателю в связи с тем, что события в ней описанные прямо проецируются на бытие отечественных гангстеров.

Немного предыстории. Летом 2015 из греческой тюрьмы освободился вор «в законе» Лаша Руставский, имеющий авторитет в гангстерской среде Грузии, Москвы, Украины, Испании, Бельгии, Швейцарии и Греции. В клане Деда Хасана курировал вопросы безопасности и приведения в исполнение приговоров, контролировал финансовые потоки, а также выступал третейским судьей при улаживании конфликтов среди лидеров криминалитета на постсоветском пространстве и в Европе.

Приняв предложение близкого друга — законника Левы Грека (ныне покойного) решил остаться в Греции и обосновался в г. Салоники, где с указанного времени и стал формироваться филиал центральной штаб-квартиры «общаковых» воров.

Вскоре Лаша взял под свою опеку бывших сподвижников Деда Хасана, которые не нашли поддержки у Шакро-Молодого; а также гангстеров, мигрировавших в Грецию из стран Европы из-за усилившегося правового давления местных силовых структур.

Для нас личность Руставского интересна тем, что после лишения российского гражданства (2007) стал гражданином Украины, а представители контролируемого им «руставского» клана: воры «в законе» Хмело (двоюродный брат) и «крестник» Куцу (держатель восточного «общака») имеют заметное влияние на процессы в среде организованного криминалитета Юго-Востока Украины, в т. ч. и на неконтролируемой властями части Донбасса.

По уровню «воровского влияния Лаша Руставский считается фигурой, сопоставимой с Шакро: и многие ждали от него активных действий, однако он до сих пор никак не обозначил свои претензии на роль лидера воровского социума после ареста Захария Калашова.

В связи с указанным, многие гангстеры с нетерпением ожидали большой греческой сходки, проведение которой анонсировалось с октября 2017 и которая представлялась сопоставимой с большой Ереванской сходкой 2015. Ожидалось что на сходке будут рассмотрены стратегические вопросы борьбы с враждебным «сухумским» кланом Мераба Джангвеладзе.

Столь давно ожидаемая воровская сходка состоялась 13-14 января 2018 в г. Салоники (Греция) и в ней приняло участие свыше 30 воров «в законе». В заседании криминальных баронов председательствовал 56-летний «законник» Лаша Шушанашвили, лидер «греческого» воровского клана.

Участники «большого собрания» состояли, в основном, из выходцев из Тбилиси, Рустави и Кутаиси, а о наличии представителей славянского меньшинства нет информации вообще.

Результаты проведения «большого греческого собрания» многих разочаровали и свидетельствуют о наличии признаков кризиса в «работе» греческой штаб-квартиры. О падении уровня ее влияния свидетельствует как состав участников, так и тот факт, что посланные приглашения на участие проигнорировал турецкий клан Лоту Гули, именитые гангстеры из Европы и стран СНГ.

Остались без рассмотрения вопросы противодействия враждебному криминальному клану «Ониани – Джангвеладзе». Якобы, из СИЗО ФСБ «Лефортово» Лаше сумел дозвониться Шакро-Молодой и просил его не допустить нового витка конфликта между воровскими кланами, длящийся более 10 лет. Из уважения к личности Захария Калашова, для которого 16 февраля сторона обвинения запросила 10 лет лишения свободы; участники криминального форума его просьбу удовлетворили.

За различные проступки воровской «короны» были лишены несколько гангстеров, а «украинский вопрос» не рассматривался вообще.

Снижение до определенного уровня авторитета лидера «греческих воров» эксперты увязывают с кардинальным уменьшением объемов финансового ресурса которым располагает Лаша Руставский в настоящее время.

После триумфального возвращения Шакро-Молодого в столицу РФ и занятию высшего поста в криминальной иерархии; между ним и другом детства Лашей был заключен своеобразный пакт, — первый сосредотачивает усилия на регулирования воровского движения на постсоветском пространстве; второму же делегировались полномочия «окучивать» страны Европы. В последнем семья Шушанашвили преуспела.

Для контроля и координации работы «бригад» в Европу был командирован младший брат – гангстер Кашабер Шушанашвили (Каха Руставский). Последний обосновался в Барселоне, откуда руководил криминальными группами наводнившими Европу и состоявшими из выходцев стран СНГ, в основном грузин.

В Барселону стекались средства от преступной деятельности групп квартирных воров, угонщиков автомашин, мошенников, действующих в Германии, Австрии, Италии, Франции, Швейцарии; при этом Шушанашвили-младший удостоился титула — «смотрящего за Европой».

Вор в «законе» Кахабер Шушанашвили

Но, в результате проведения масштабных спецопераций «Оса» и «Ява» Каха Руставский был арестован и в 2016 приговорен Национальной судебной коллегией Испании к 20 годам и 11 месяцам тюрьмы. К концу 2017 спецслужбами было арестовано более 60 человек, входящих в его преступную организацию, а также изъято свыше 24 миллионов евро, которые банда намеревалась «отмыть» в ближайшем будущем. Из недвижимого имущества группировки, силовики арестовали в Испании торговый центр, гостиницу, тридцать домов с гаражами и большое количество коммерческих помещений.

Успех европейских силовиков фактически прекратил теневые финансовые поступления из Европы, а легальный бизнес Лаши Руставского в Греции – туризм и производство ликеров, нужды «семьи» уже не покрывал.

Ситуация в среде «греческих» гангстеров еще более обострилась, когда осенью 2017 неожиданно был арестован распорядитель «воровской» кассы и признаваемый всеми южанами авторитетный законник Дато Кутаисский (Давид Себискверадзе), он же «крестный» Андрея Львовского.

Когда в декабре 2017 судом Греции за создание организованной преступной группировки (ОПГ) 63-х летний вор Дато Кутаисский был приговорен к 16 годам лишения свободы; многие его соратники, осознав, что либеральное местное правосудие осталось в прошлом, — покинули Грецию и перебрались на Кипр и в ОАЕ.

С учетом сложившейся ситуации, стратег Лаша Руставский предпочел не будировать ситуацию и в связи с усилением клана Гули, занял выжидательную позицию. Им установлены партнерские отношения с Лоту Гули, с намерением «дружить» его руками против совместного врага – криминального клана «Ониани–Джангвеладзе», обосновавшегося в турецкой Анталье и поддержавшего наследников Ровшана Джаниева (Ровшан Лянкоранский, убит летом 2016 года), в затянувшейся битве за «укропные» активы в РФ и Украине.

Следует упомянуть, что после ареста греческой полицией Дато Кутаисского, функции главного распорядителя и держателя «общака» греческой штаб-квартиры дедовских воров были возложены на оппонента Львовского – Гию Кутаисского.

Было бы несправедливым обойти вниманием отечественных криминальных генералов.

Тем более, что у нас есть существенный ориентир по рассматриваемой теме. А именно, — факты, изложенные в интервью, данном 7 февраля т. г. изданию REALIST первым заместителем главы Национальной полиции Украины Вячеславом Аброськиным. Материал, сопровождаемый серьезной аналитикой, пожалуй, впервые освещает проблему влияния криминальных баронов на процессы в воюющей стране на официальном уровне через конкретные персоналии и сферы (поля) ими контролируемые.

Отдавая должное профессионализму полицейских аналитиков, все же считаю не корректным именовать клан дедовских воров, распространивший свое влияние на большую часть Украины – «Славянским». С учетом того, что на 90% состав последователей убиенного Деда Хасана состоит из грузин, армян и езидов; предлагаю все же оставить традиционное наименование гангстерского клана – «общаковый».

Теперь остановимся на персональном составе отечественных генералов от криминалитета. Уважаемый нами генерал В. Аброськин привел персональный список: «Антимос», «Лера Сумской», «Неделя», «Вася Ушатый» (правильно Ушастый), «Армен Хохол», «Умка», «Полтава», «Хмело». Добавляем в данный список незаслуженно забытого семь раз судимого одесского Шарика и картина практически полная.

Очевидно, что критерием для отбора наших от не наших является: наличие гражданства Украины и длительность постоянного проживания на просторах нашего Отечества. И тут нам есть чем помочь полицейским аналитикам с «пополнением» списка наших криминальных генералов. К коим без сомнения относится гражданин Украины (надеемся пока) – Лаша Очамчирский (Лаша Джачвлиани).

Появившись поле зрения украинских правоохранителей в 2009 году, уже имеющий титул вора в «законе» гангстер, сумел предоставить «убедительные сведения» о месте и обстоятельствах своего пребывания на территории УССР-Украины в конце 1980-х – начале 1990-х годов; и получить украинское гражданство.

С тех пор попытки лишить его украинского гражданства предпринимались неоднократно. Так, 22 сентября 2010 года Московский райсуд Харькова отменил свое же решение о предоставлении Лаше украинского гражданства.

Появившийся в Киеве после очередной отсидки весной 2011, гангстер особо данному обстоятельству не огорчился и убыл в солнечную Италию, где и преуспел на криминальном поприще. «Успехи» Лаши Очамчирского были столь заметны, что итальянское правосудие выдало ордер на его арест.

«Воровская» гвардия Украины: Серго Глонти (Гуга), Лаша Джачвлиани,

Евгений Кемеровский, Сергей Лысенко (Лера Сумской) и Андрей Недзельский (Неделя) 2015 год, Киев

Указанное обстоятельство побудило гангстера вновь вернуться в Украину, и в феврале 2015 года он обратился в Окружной административный суд Киева с иском, в котором потребовал признать лишение его гражданства в 2010 году незаконным и выдать ему новый паспорт.

В ходе судебного разбирательства авторитет сумел доказать, что в никакой Италии он не был; а все это время находится в Киеве по официально зарегистрированному в Днепровском районе столицы адресу.

Окружной административный суд и далее Киевский апелляционный административный суд (в лице судьи Владимира Кузьменко) приняли сторону истца и обязали Днепровский райотдел Главного управления ГМС в Киеве предоставить вору «в законе” гражданство Украины.

Последняя попытка лишить авторитета украинского гражданства была предпринята 10 июля 2017. Но высший административный суд, рассмотрев кассационную жалобу миграционной службы на предыдущие решения, которыми суды признавали Джачвлиани украинским гражданином; отказал в открытии производства, поскольку «жалоба УМС является необоснованной», признав аргументы защиты украинского «авторитетного» гражданина - убедительными.

Так что согласно решению суда г-н Джачвлиани автоматически зачисляется в «список генерала Аброськина».

Завершая экскурс в биографию Очамчирского, следует добавить, что под давлением СБ Украины он был вынужден выехать из столицы и перебраться в г. Харьков. Из достоверных источников известно, что в середине января т. г. он задерживался полицией в г. Днепре, но несмотря на наличие итальянского ордера на арест был отпущен через несколько часов.

Следующим обязательным кандидатом на включение в список отечественных законников редакция «ОРД» считает Паату Чхартишвили. Коронованный в далеком 1990-м году тбилисским воровским кланом, авторитет получил звучную кличку «Принц» и путевку в большую бандитскую жизнь.

В Украине замечен с 2004 года. Оформив вид на жительство, проживал на территориях Николаевской и Одесской областей. Баловался традиционным воровским промыслом: контролировал барсеточников и группы угонщиков автомашин. Уважал кокаин и автомашины престижных марок.

После последней отсидки авторитет покинул беспокойный юг и обосновался в г. Запорожье, где вложил нечестно нажитое в несколько объектов недвижимости. Особой активности в криминальном промысле не проявляет, но любимый ресторанчик Принца, расположенный на острове Хортица и оформленный в псевдо-украиском стиле, регулярно используется для проведения воровских сходок.

С учетом официально оформленного вида на жительство, также можем рекомендовать включение криминального барона в список избранных отечественных лидеров криминалитета.

И наконец последний кандидат – «украинско-грузинский» авторитет Поликарп Джанелидзе (Поли). Прибыв в Украину в далеком 1992, обязан своим становлением в качестве уголовного авторитета как отечественным правоохранительным органам, так и криминальным структурам. Поселившись в Васильковском районе Киевской области, Поли так и не смог «выправить» украинское гражданство; но вскоре стал известен как столичным правоохранителям, так и бизнес – структурам Киевской области.

Несмотря на нелюбовь к Поли со стороны правоохранительных органов – пять раз оформлявших депортацию криминального грузина, тот все время возвращался в неньку-Украину. Признанием заслуг Поли перед отечественной братвой стала воровская корона, которую он получил решением киевской сходки в 2002 году. Воровской подход к «стремящемуся» Поли осуществили известные криминальные авторитеты Антик (Кухилава) и Курша Кутаиский (Джавахадзе).

Несмотря на отсутствие официально оформленный документов на проживание в Украине сей колоритный персонаж также (на наш взгляд) достоин зачисления в пантеон отечественных криминальных героев по совокупности лет, проведенных на территории Украины.

Таким образом, по мнению редакции «ОРД», полный список воров в «законе», имеющих признак «отечественные», таков: «Антимос», «Лера Сумской», «Шарик», «Львовский», «Вася Ушастый» (правильно), «Армен Хохол»(в полномочиях восстановлен; подход – Камо), «Умка», «Полтава», «Хмело», «Очамчирский», «Принц» и «Поли».

К данному списку добавляем т.н. «отошедших» по возрасту, либо состоянию здоровья воров «в законе»: Пашу-Хохла (Гюбнер П.Н.), 1949 г.р. (пятикратно судим) и Изю Резаного (Дубинец В.И.), 1951 г.р. (четыре судимости).

Завершая вторую часть данной статьи, остановимся на персонах воров «в законе», находящихся в местах лишения свободы. Последним, признанным законником, отбывавшем пожизненный срок в МЛС считается Артур Одессит (А. Ерошевский), скончавшийся от туберкулеза 21 мая 2014 (и сохранивший корону до дня кончины).

Теперь и эта «вакансия» заполнена, — за вымогательство $ 40 тысяч в составе ОПГ 2 ноября 2016 СБУ был арестован Ротман Размикович Осипян, уроженец города Луцка и известный криминальный авторитет по кличке Рома Ротман. При наличии 5-ти судимостей его общий «тюремный стаж», т.е. срок пребывания в местах лишения свободы превышает 20 лет.

Слева: Роланд Гегечкори (Шляпа), Владимир Жураковский (Вова Пухлый) и Рома Ротман, 2014 год, Турция

Известен в воровской среде на постсоветском пространстве как ортодоксальный апологет воровских традиций и понятий. Ротман заявил, что несмотря на мораторий на коронации, на сходке, состоявшейся 10 мая 2014 года на северной «турецкой» части острова Кипр, его короновали представители международного воровского сообщества, т.н. «независимые» воры.

В ближайшем будущем у Ротмана – реальная перспектива получить внушительный срок лишения свободы по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство) и занять давно пустующий воровской трон в МЛС.

Окончание следует

Автор: Сергей Никонов, ОРД

