В РФ попросили «криминальных генералов» не пугать иностранцев кортежами

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«Криминальным генералам», которые передвигаются по Москве с кортежами и охранниками, посоветовали не пугать болельщиков. В последнее время некоторые «законники» стали вести себя как VIP-персоны. По столице РФ они перемещаются в лимузинах (зачастую бронированных), которые сопровождает пара машин с пятью-шестью телохранителями. Некоторые «воры в законе» находятся в конфликте, и такие меры безопасности вполне обоснованы. Но зачастую это нужно, исключительно для показухи и обозначения своей значимости.
Как стало известно изданию «Росбалт», в преддверии Чемпионата мира по футболу в Москве оперативники провели разъяснительные беседы с большой группой «воров в законе». Речь шла о «криминальных генералах», которые передвигаются по столице с кортежами сопровождения и большим числом охранников. А подобные эскорты могли вызвать удивление у гостей ЧМ.
© Коллаж ИА «Росбалт»
Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, в последнее время некоторые «законники» стали вести себя как VIP-персоны. По столице они перемещаются в лимузинах (зачастую бронированных), которые сопровождает пара машин с пятью-шестью телохранителями. Некоторые «воры в законе» находятся в конфликте, и такие меры безопасности вполне обоснованы.
Но зачастую это нужно, исключительно для показухи и обозначения своей значимости. В общественные места (в том числе в рестораны и торговые центры) мафиози тоже приходили в сопровождении большого числа секьюрити, нередко у них возникали конфликты с охранниками этих заведений. С большим числом сопровождающих перемещаются, в частности, «законники» Вагиф Сулейманов (Вагиф), Дмитрий Чантурия (Мирон), Кахабер Парпалия (Каха Гальский), Элгуджа Туркадзе (Гуджа Кутаисский), Гурам Чихладзе (Квежоевич), Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина).
В силовых ведомствах посчитали нежелательным, чтобы во время Чемпионата мира по футболу гости с разных концов света наблюдали автоколонны во главе с гангстерами. Оперативники последовательно побеседовали с этими «ворами в законе». Им было настоятельно рекомендовано во время мундиаля не смущать иностранцев в Москве, а все свои дела сосредоточить в Подмосковье, где в основном и обитают данные мафиози. Ослушавшиеся могут быстро переместиться в СИЗО.
Рекомендации силовиков не коснулись большинства славянских «законников», например, тех же Владимира Тюрина (Тюрик), Олега Шишканова (Шишкан), Василия Христофорова (Вася Воскрес), поскольку они никогда не были замечены в больших эскортах из охранников. Обычно они перемещаются без секьюрити, в исключительных случаях их может сопровождать один-два человека.
По словам собеседника агентства, одновременно «ворам в законе» дали еще ряд наставлений. В частности, чтобы они «уняли» борсеточников, а также другие подконтрольные им банды. В случае если с гостями произойдут какие-то криминальные инциденты и выяснится, что к этому причастен кто-то из злоумышленников, входящих в кланы «законников», «генералам» тоже не поздоровится.
В результате оба гангстера стали вызывать у коллег множество вопросов, а для некоторых из них, например, для Воскреса, Мирон стал нерукопожатным. (С Осетриной Христофоров и так давно в плохих отношениях).
Асатрян в свое оправдание заявляет, будто бы оперативники поставили ему условие: или ты миришься с Мироном и действуешь вместе с ним, или отправляешься в тюрьму. Однако подобные объяснения отношение к Осетрине за стороны коллег не изменило.
Автор: Юрий Вершов; «Росбалт»
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