В РФ попросили «криминальных генералов» не пугать иностранцев кортежами

Как стало известно изданию « Росбалт », в преддверии Чемпионата мира по футболу в Москве оперативники провели разъяснительные беседы с большой группой «воров в законе». Речь шла о «криминальных генералах», которые передвигаются по столице с кортежами сопровождения и большим числом охранников. А подобные эскорты могли вызвать удивление у гостей ЧМ.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, в последнее время некоторые «законники» стали вести себя как VIP-персоны. По столице они перемещаются в лимузинах (зачастую бронированных), которые сопровождает пара машин с пятью-шестью телохранителями. Некоторые «воры в законе» находятся в конфликте, и такие меры безопасности вполне обоснованы.

Но зачастую это нужно, исключительно для показухи и обозначения своей значимости. В общественные места (в том числе в рестораны и торговые центры) мафиози тоже приходили в сопровождении большого числа секьюрити, нередко у них возникали конфликты с охранниками этих заведений. С большим числом сопровождающих перемещаются, в частности, «законники» Вагиф Сулейманов (Вагиф), Дмитрий Чантурия (Мирон), Кахабер Парпалия (Каха Гальский), Элгуджа Туркадзе (Гуджа Кутаисский), Гурам Чихладзе (Квежоевич), Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина).

В силовых ведомствах посчитали нежелательным, чтобы во время Чемпионата мира по футболу гости с разных концов света наблюдали автоколонны во главе с гангстерами. Оперативники последовательно побеседовали с этими «ворами в законе». Им было настоятельно рекомендовано во время мундиаля не смущать иностранцев в Москве, а все свои дела сосредоточить в Подмосковье, где в основном и обитают данные мафиози. Ослушавшиеся могут быстро переместиться в СИЗО.

Рекомендации силовиков не коснулись большинства славянских «законников», например, тех же Владимира Тюрина (Тюрик), Олега Шишканова (Шишкан), Василия Христофорова (Вася Воскрес), поскольку они никогда не были замечены в больших эскортах из охранников. Обычно они перемещаются без секьюрити, в исключительных случаях их может сопровождать один-два человека.

По словам собеседника агентства, одновременно «ворам в законе» дали еще ряд наставлений. В частности, чтобы они «уняли» борсеточников, а также другие подконтрольные им банды. В случае если с гостями произойдут какие-то криминальные инциденты и выяснится, что к этому причастен кто-то из злоумышленников, входящих в кланы «законников», «генералам» тоже не поздоровится.

Пока «воры в законе» в нарушении рекомендаций замечены не были и вообще предпочли на время ЧМ свернуть почти любую свою деятельность. А собравшись в узком кругу, «перемывают кости» коллегам. Главным объектом для «колкостей» является Эдуард Асатрян. С конца 2017 года он находится в коалиции с другим «законником» Дмитрием Чантурия (Мирон). Причем выглядит она крайне странной. В свое время Мирон принимал участие в избиении Эдуарда и его сына Сергея (Серега Бентли) Асатрянов, из-за этого воровской титул последнего поставили под сомнение. Более того, когда Бентли арестовали, Мирон подписался под тюремным письмом о том, Серегу Бентли не стоит считать «вором в законе».

В результате оба гангстера стали вызывать у коллег множество вопросов, а для некоторых из них, например, для Воскреса, Мирон стал нерукопожатным. (С Осетриной Христофоров и так давно в плохих отношениях).

Асатрян в свое оправдание заявляет, будто бы оперативники поставили ему условие: или ты миришься с Мироном и действуешь вместе с ним, или отправляешься в тюрьму. Однако подобные объяснения отношение к Осетрине за стороны коллег не изменило.

Автор: Юрий Вершов; «Росбалт»