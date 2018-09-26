Візит до Конотопського виправного центру № 130

18 вересня 2018 року моніторингова група ХПГ здійснила візит до Державної установи «Конотопський виправний центр (№ 130)». Виправні центри є кримінально-виконавчими установами відкритого типу, призначені для виконання покарання у виді обмеження волі стосовно осіб, засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості, також там відбувають покарання засуджені, які стали на шлях виправлення, та були переведені для відбування покарання із зміною режиму.

Моніторингову групу зустрів виконуючий обов’язки начальника установи Зенченко О. Є., який чомусь дуже хвилювався, пояснюючи це тим, що він вперше у своїй кар’єрі демонструє установу моніторинговій групі. Учасники візиту безперешкодно поспілкувалися з особами, які відбувають покарання у вигляді обмеження волі, відвідали житлові та інші приміщення, ознайомилися з документацією установи. Жодних перешкод у доступі до установи, та спілкуванні з засудженими представники адміністрації не чинили. На день візиту у виправному центрі трималося 153 особи, які залучаються до праці на виробництві установи та інших підприємствах. При цьому, лише з 60-ма засудженими укладено строкові трудові договори.

Виробництво

Виробництво в установі виглядає доволі охайним зі свіжим запахом деревини. На території колонії діє деревообробне виробництво, є три працюючих цеха. Безпосередньо на території працює деревообробний цех, в якому виготовляють брус та виробляють паливні брикети. Зі слів засуджених та керівника установи, у них восьмигодинний робочий день, отримують заробітну плату від 300 до 700 гривень з урахуванням відрахувань.

Також заключенні договори із контрагентами, що розташовані за 30 та за 70 кілометрів. Особи, які працюють за 30 кілометрів, повертаються після роботи в установу. Та частина засуджених, які працюють на цегляному заводі, розташованому на відстані 70 кілометрів, разом з контролерами, проживають у приміщенні гуртожиткового типу при виробництві. Зі слів керівника установи, у цих засуджених значно вища заробітна плата.

Жилий сектор

Учасники візиту відвідали всі жилі приміщення. У гуртожитках для проживання засуджених проведено ремонтні роботи. Камери не переповнені, сантехніка нова, засуджені мають змогу готувати собі їжу. Є чайники, та мікрохвильовки. На умови утримання ніхто із засуджених, не скаржився.

Друге відділення перебуває у стані ремонту. Відповідно умови утримання значно гірші. Матраци та подушки, якими користуються засуджені, потребують заміни. У засуджених в наявності питна вода.

Їдальня

Приміщення їдальні просторе, є меню, з актуальною датою. На момент візиту моніторів мила та рушників не було, однак представники адміністрації запевнили, що мило кладуть безпосередньо перед прийманням їжі, про те це твердження викликає сумніви.

Як і в інших установах, представник адміністрації запевнив, що в них випікають найдобріший хліб. У приміщенні пекарні працюючий засуджений знаходився без халату, у звичайному одязі. Приміщення кухні темні, на момент візиту проводився косметичний ремонт. У кухні стояв різкий запах фарби, при цьому у котлах готувалася їжа. Це не може відповідати санітарним нормам, адже їжа поглинала ці різкі запахи. У всіх працюючих на кухні засуджених малися медичні книжки державного зразка. Медогляди проведено вчасно, у лікарні на території міста.

Крамниця

Типова для установи виконання покарань. В наявності всі необхідні товари. Ціни не завищені, мається можливість розрахуватися банківською карткою. Засуджені можуть купувати продукти і за територією установи, також учасників візиту запевнили, що можуть замовляти товари, на замовлення, які відсутні у крамниці.

БПК

Пральня обладнана сучасними пральними машинками. Є спеціалізоване приміщення для сушіння та сушарка.

Лазня відремонтована. Душові відділені високими перегородками та шторками. Наявна гаряча вода та килимки. Право на приватність в установі дотримується.

ДІЗО, ПКТ

ПКТ відсутнє. У ДІЗО на момент візиту не було жодної особи. Приміщення відремонтовані. Сантехніка хоч не нова, але охайна. Крім того одна з камер була обладнана по-новому, а саме із закритою туалетною кімнатою.

Кімнати для побачень

Наявна дитяча кімната, також номери люкс для тривалих побачень. Приміщення виглядають чистими та відремонтованими. Ціни на номери люкс, такі як і в інших установах виконання покарання, це 120 грн. з особи за добу. Кімната для короткострокових побачень не мають перегородок відповідно до нових стандартів.

Медичне обслуговування

Відсутня амбулаторія і медична частина. Учасники візиту ознайомилися з організацією надання медичної допомоги особам, які утримуються в установі. Лікувально-профілактична та протиепідемічна допомога засудженим надається лікарями-спеціалістами Конотопської центральної районної лікарні. У виправному центрі відбувають покарання 11 ВІЛ-інфікованих осіб, які офіційно зареєстровані в регіональному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом та отримують відповідну терапію. Потребуючий медичної допомоги засуджений зранку записуються до лікаря, під супроводом йде до лікарні, де йому і надається медична допомога. В екстрених випадках викликається карета швидкої медичної допомоги. За цей рік було 12 викликів швидкої.

Після обходу території виправного центру бажаючі засудженні поспілкувалися з моніторинговою групою без присутності адміністрації. Один із засуджених скаржився на безпідставне застосування дисциплінарних стягнень та прискіпливе відношення до нього з боку адміністрації. По при це, обговорити це питання з представником адміністрації відмовився. Останньому було роз’яснено порядок оскарження, та надано телефони громадської приймальні для отримання юридичних консультацій у подальшому.

Авторы: Володимир Глущенко, Олена Річко, Ганна Овдієнко; ХПГ