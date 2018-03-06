«Новое оружие» Кремля: стая летающих Чернобылей

Оружие, рассчитанное исключительно на неприцельное массовое уничтожение мирного населения, основанное на максимальной мощности взрыва, чудовищно дорогое и аморальное, — это отзвук из пятидесятых и шестидесятых годов. Хвастаться подобным и называть это «фантастикой» неуместно. В выставочном зале Манежа президент России представил «оружие Судного дня»: рассмотрим его детально.

Военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр, анализирует заявленные Путиным образцы "супероружия".

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Огромные видеопанели, установленные в Манеже для оглашения послания Владимира Путина Федеральному Собранию, казались излишними, пока на них мелькали слайды с графиками возможного в будущем роста ВВП и продолжительности жизни. Но все встало на свои места, и стало понятно, почему Манеж, и зачем экраны, когда началось кино с анимацией про новейшее ядерное сверхоружие.

Сам Путин выступил в роли телекомментатора и объяснил публике в стране и в мире, что все показанное и сказанное должно «отрезвить любого потенциального агрессора». Путин предположил, что в других странах «рано или поздно» также появится современное оружие, а в России оно уже есть, и станет еще лучше, пока США и прочие будут догонять. На следующий день он разъяснил, что гонку вооружений начали именно США, когда вышли из договора по ПРО в 2002 году, и предложил Америке признать стратегическое поражение. «Россию сдержать не удалось», несмотря на санкции и расширение НАТО, подчеркнул президент, отметив что «фантастическое» оружие — «не блеф» и что надо договариваться на основе равноправия о новом мировом порядке.

Дмитрий Песков разъяснил, что «в гонку вооружений Россия не втянется» и не будет «симметрично» отвечать на развертывание ПРО Америкой, а будет отвечать «асимметрично» — развертывая ударные системы для преодоления любой ПРО, «что несоизмеримо дешевле в разработке и серийном производстве». Похоже, Пескову забыли сказать: Минобороны уже официально объявило, что в следующем году начинается развертывание собственной российской ПРО на основе системы С-500 «Прометей», которая должна по всем параметрам превзойти американскую и покрыть в конце концов всю территорию РФ.

Гонка ракетно-ядерных вооружений реально разворачивается — по всем направлениям. Как полвека назад, обе стороны будут ковать и щит — ПРО, и ракетный меч.

Американских дипломатов, и так уже деморализованных правлением Дональда Трампа, послание из Манежа дополнительно огорчило. Не время теперь, похоже, для осмысленной дипломатии, когда враг у ворот. А вот в Пентагоне атмосфера деловая — обещают защитить американский народ в любых обстоятельствах. Дополнительные ассигнования и программы вооружения теперь неизбежны по обе стороны Атлантики.

Мир стремительно возвращается в ситуацию самого жесткого противостояния «холодной войны» середины восьмидесятых, когда СССР завяз в Афгане, в Европе развертывались американские ракеты «Першинг-2» и наземные «Томагавки», президент Рональд Рейган объявил программу глобальной ПРО — Стратегическая оборонная инициатива (SDI, в русском варианте — СОИ), а в Москве был объявлен, как и сейчас, «асимметричный ответ», который, типа, дешевле. Это не помогло —

СССР проиграл в Афгане, проиграл гонку вооружений, разорился и лопнул. Но многое из супероружия, что представил Путин, именно оттуда — это наработки для преодоления SDI.

«Планирующий» боевой блок (комплекс «Авангард» из презентации Путина), который маневрирует на гиперзвуке при вхождении в плотные слои атмосферы, разрабатывали и исследовали давно по обе стороны Атлантики. Такой блок можно поставить практически на любую ракету-носитель, а проблема всегда была в том, чтобы он не разрушился от перегрузок и, главное, сумел точно самонавестись на цель. Первыми еще 50 лет назад революционный маневрирующий самонаводящийся боевой баллистический блок разработали и потом развернули американцы на ракете «Першинг-2», что довело точность попадания метров до десяти. Советское руководство тогда так встревожилось, что срочно согласилось подписать договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), только чтобы избавиться от «Першингов» с их сверхточностью и подлетным временем до Москвы в несколько минут.

Путин теперь гордится «Авангардом», который предполагается размещать на самых новых грунтовых мобильных МБР «Ярс». Но совершенно непонятно для чего: дееспособной американской ПРО не существует в природе, и неизвестно, когда, через сколько десятилетий, такая система может реально появиться, а главное — как она будет выглядеть.

«Авангард» преодолевает силы ПРО. Кадр из видеопрезентации. показанной в Манеже

Вкладывать громадные средства сегодня в развертывание программ противостояния и преодоления нынешней американской ПРО, рассчитанной исключительно на перехват пары-тройки примитивных корейских или иранских ракет, — бессмысленное расточительство.

Конечно, российские генералы пишут руководству совсем другие доклады, как их предшественники во времена Рейгана, Горбачева и СОИ. Генштаб тогда запугал несуществующей угрозой политическое руководство СССР, и страна истратила чудовищные ресурсы на «асимметричный ответ». Нынешние начальники ничего не забыли и ничему не научились.

Пока Россия тратит силы и средства на создание «Авангарда», который будет носиться на дикой скорости по небу, стараясь «прорвать» несуществующую американскую ПРО, в США уже разработаны и могут быть в условиях новой гонки вооружений развернуты маневрирующие самонаводящиеся баллистические боевые блоки, которые не только смогут прорывать перспективную российскую ПРО на основе С-500, но также выискивать и поражать подвижные стратегические цели вроде МБР «Ярс», которая сделана мобильной ради неуязвимости, а теперь может оказаться беззащитной (вместе с «Авангардом») под ударом сверхточных и сверхумных американских баллистических и крылатых ракет.

Путин также объявил об успешном испытании крылатой ракеты с «ядерной энергоустановкой» и потенциально неограниченной дальностью полета, которая сможет долететь до США, вернуться и снова улететь за океан и, подлетая с неизвестно какой стороны, «обмануть» американскую оборону. Многие специалисты справедливо утверждают, что невозможно поместить в крылатую ракету ядерный реактор — нет настолько маленьких, но даже если бы можно было, получили бы стаю летающих потенциальных Чернобылей.

Крылатая ракета «с ядерной энергетической установкой». Скриншот трансляции «Россия 1»

Крылатая ракета — маленький одноразовый реактивный самолет, рассчитанный на то, чтобы врезаться в цель и взорваться. Как тогда его испытывать, если даже без боевой части (БЧ) при попадании может разрушиться бортовой ядерный реактор, и тогда произойдет радиоактивное заражение местности?

Но, конечно, никакого «реактора» на борту нет. Управляемая цепная ядерная реакция в реакторе потому так и называется, что ею надо непременно управлять, а на беспилотной крылатой ракете это невозможно. Речь, очевидно, идет о так называемой «атомной батарее» или радиоизотопном источнике, в котором энергия выделяется за счет ядерного распада без цепной реакции. «Атомные батареи» производятся уже очень давно в США, в РФ, в других странах. Например, для космических аппаратов. А в СССР они производились к тому же для автономных маяков на Дальнем Севере.

Но теперь, очевидно, в России есть «атомные батареи» на порядок мощнее прежних. Скорее всего, речь идет об изотопе уран-232, который удалось наработать из тория в реакторе на быстрых нейтронах. Похоже, что такая же «инновационная ядерная энергоустановка» была испытана для создания «межконтинентального подводного беспилотного аппарата». Путин не стал разъяснять, что это такое, но сказал, что установка «при объеме в сто раз меньше, чем у установок современных атомных подводных лодок, имеет большую мощность и в 200 раз меньшее время выхода на максимальную мощность».

Понятно, что это не что иное, как та же «атомная батарея», в которой ядерный распад идет постоянно на максимуме (о чем Верховному главнокомандующему, может, и не сказали), но при этом можно регулировать мощность двигателя аппарата, отводя и рассеивая часть энергии распада.

Уран-232 давно рассматривался как основной, если не единственный, радиоизотоп-кандидат на создание «атомной батареи» повышенной мощности для подводных и иных беспилотников и, кстати, для ядерной накачки лазерных пушек. Похоже,

по меньшей мере три из шести объявленных Путиным новейших разработок — крылатая ракета, подводный дрон и боевой лазер с мобильной энергоустановкой — по сути привязаны к «атомной батарее» нового типа.

Большого секрета тут собственно нет — невозможно засекретить таблицу Менделеева. Уран-232, его синтез и распад, хорошо изучены. Уран-232 сравнительно стабилен — период полураспада 68,9 лет. Высокая энергоемкость распада урана-232 обусловлена в том числе каскадом сравнительно быстрых последовательных трансмутаций (вплоть до свинца), в ряде которых образуется проникающая гамма-радиация. В результате, уран-232 не только дорог в производстве, но крайне опасен, как для персонала, который с ним работает, так и для окружающей среды.

Использовать такую «инновационную ядерную энергоустановку» в гражданских целях немыслимо. Вообще делать и испытывать летательный аппарат со смертельно-радиоактивным сердечником — преступное безумство, возможное только там, где с людьми, с землей, водой и с воздухом готовы делать всё что угодно ради противостояния с США, скрываясь под грифом высшей секретности. Кстати, по российскому законодательству засекречивать что-либо, связанное с угрозой радиоактивного заражения, запрещено.

Радиоактивная «вечная» крылатая ракета с военной точки зрения бессмысленна — американцы ее легко отследят, в том числе потому, что она будет ярко «светиться» гамма-излучением: летательный аппарат нельзя изготовить из литого свинца. Этот аппарат больше угрожает самой России, чем Америке, он будет стоить запредельно дорого в производстве, обслуживании и утилизации.

Американцы же, если захотят, могут развернуть в ответ 10—20 тысяч крылатых ракет разного вида, нерадиоактивных, высокоточных и малозаметных, и что тогда?

Лазерная пушка с ядерной, как можно судить, начинкой — это мобильный Чернобыль на колесах, который передвигается по густонаселенным районам страны и грозит бедой отнюдь не Америке.

Подводный ядерный дрон из той же презентации

Подводный ядерный дрон — «принципиально новый вид стратегического оружия, оснащенный ядерным боеприпасом большой мощности», — это, очевидно, вроде как бы случайно рассекреченная в ноябре 2015-го самоходная суперторпеда «Статус-6» разработки ОАО ЦКБ МТ «Рубин», которая сможет идти под водой на глубине до 1 км, со скоростью до 95 км/ч на дальность до 10 тысяч км. Боевая часть изделия — до 100 мегатонн.

Замысел разработчиков и заказчика состоит в том, что 10 или более подобных «торпед» могут взорваться под водой у тихоокеанского и атлантического побережья США, а также в Мексиканском заливе.

Взрыв огромной мощности должен поднять чудовищное искусственное цунами, которое способно уничтожить самые густонаселенные и экономически развитые регионы Америки с населением от 150 до 200 миллионов человек.

В зонах обширного радиоактивного заражения люди и иные теплокровные существа не смогут существовать лет сто или более. Для этого разработчики, возможно, добавят к 100-мегатонному ядерному блоку всякую дрянь, типа кобальта, чтобы получились «грязные» взрывы, гарантирующие максимальное долговременное радиационное заражение.

Для запуска подобных дронов уже достроены две атомных подводных лодки спецназначения «Белгород» и «Хабаровск», которые больше ни на что не годны. Еще для обслуживания, эксплуатации и применения «Статус-6» должны быть построены специальные корабли и наземная инфраструктура. Сами суперторпеды, судя по характеристикам, нужно делать целиком из титанового сплава. Стоить все это будет очень дорого, а то, что подобное «оружие» абсолютно аморально, похоже, нисколько не тревожит, ни деятелей российского ВПК, ни военных, ни политическое руководство.

Президенту, видимо, рассказали, а он повторил в Манеже, что автономные суперторпеды практически неуязвимы, поскольку быстрее всяких подводных лодок и кораблей, и что во всем мире нет средств, «которые могут им противостоять», что, конечно же, неправда. «Статус-6» давно известен вероятному противнику, он даже описан в новой американской ядерной доктрине (NPR-2018), опубликованной несколько недель назад.

Американские противолодочные самолеты летают намного быстрее, чем ядерный дрон плывет, и есть западные торпеды, превосходящие его в скорости, а идти до Америки он будет несколько суток, и его даже отозвать будет невозможно в случае чего.

Оружие, рассчитанное исключительно на неприцельное массовое уничтожение мирного населения, основанное на максимальной мощности взрыва, чудовищно дорогое и аморальное, — это отзвук из пятидесятых и шестидесятых годов. Хвастаться подобным и называть это «фантастикой» неуместно.

Оттуда же, из пятидесятых и шестидесятых, прибыла новая сверхтяжелая МБР «Сармат», жидкостная ракета весом больше 200 тонн — чуть улучшенная копия старой советской Р-36М2 «Воевода», которая сейчас еще стоит в наших шахтах, но была произведена на враждебной сегодня Украине.

Комплекс «Сармат». Скриншот трансляции «Россия 1»

«Сармат», объявил Путин, будет нести большее количество более мощных боевых блоков, чем Р-36М2. Как известно, низкая точность российских ракет компенсируется мощностью зарядов. Кроме того, «Сармат» сможет выходить на орбитальную или суборбитальную траекторию (выводить на орбиту головную часть, а потом, когда надо, тормозить и входить в атмосферу). Это должно обеспечить неограниченную дальность и возможность лететь в США через Южный, а не через Северный полюс, что должно запутать американскую ПРО. Но такая «орбитальная» ракета Р-36-О была разработана, испытана и развернута (три полка — 18 ракет) еще в шестидесятые годы. Р-36-О оказалась ненадежной, неточной и бессмысленной — вредила она больше советским военным, чем их коллегам из США. Подлет с юга также не давал никаких тактических преимуществ.

Все Р-36-О были безжалостно списаны в утиль. А теперь вот все начинается по новой.

«Сармат» еще вообще не летал — идут так называемые бросковые испытания, когда массогабаритный макет выталкивают из шахты для проверки порохового стартового ускорителя.

А вот гиперзвуковую авиационную ракету «Кинжал» срочно, с 1 декабря 2017-го, развернули для опытно-боевого дежурства в Южном военном округе. Самолет-носитель, судя по представленным в Манеже кадрам, — модифицированный тяжелый перехватчик МиГ-31 с наружной подвеской «Кинжала» под фюзеляжем. Сама ракета, по словам Путина, летит на 2000 км, быстрее скорости звука в 10 раз. На анимации было показано, что она поражает вражеский корабль — возможно, американский эсминец с перехватчиками ПРО SM-3 Aegis.

Момент атаки ракеты «Кинжал» по морской цели. Кадр из видеопрезентации, показанной в Манеже

«Кинжал» — не стратегическое по дальности оружие, хоть и с ядерной БЧ, и, на первый взгляд, совершенно непонятно, почему его поместили на перехватчик воздушных целей, который не предназначен для прицельных ударов по кораблям. Сам «Кинжал» также никак не может самостоятельно «углядеть» отдаленную мобильную цель и навестись на нее. Похоже, раз речь идет о ПРО, это оружие конкретно для уничтожения американской базы ПРО в Румынии (Deveselu), где развернуты перехватчики SM-3 Aegis Ashore.

База Девеселу — фиксированная цель, ее координаты заранее прошиты в блок управления «Кинжала» до вылета, а МиГ-31 взяли просто ради скорости. «Самолет-носитель доставляет ракету в точку сброса за считанные минуты», — заявил Путин. Дальше «Кинжал» летит еще быстрее, за счет скорости прорывает объектовую оборону и уничтожает ядерным ударом Девеселу вместе с SM-3 Aegis Ashore.

Главная военная задача — успеть уничтожить Девеселу до того, как хоть одна ракета (например, тайно засунутый в шахту для SM-3 Томагавк — Путин не раз утверждал, что румыны даже не заметят подмены) не вылетела и не уничтожила, скажем, Бочаров Ручей в Сочи. Тут каждая секунда на счету, потому «Кинжал» и развернут сразу в Южном округе.

Когда в Польше будет развернута на боевое дежурство база SM-3 Aegis Ashore, то «Кинжал» может появиться и там.

Из всего этого следует, что до полной боевой готовности к тотальному смертоубийству пока далековато: нужно еще многое построить и развернуть — как в России, так и на Западе. Это, наверное, самая оптимистичная для всех часть послания.



Автор: Павел Фельгенгауэр; «Новая газета»