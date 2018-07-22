Ножевой бой: как портовая поножовщина превратилась в искусство

По статистике, обычный столовый нож — самое опасное оружие в мире, ведь от него ежегодно погибает народу больше, чем даже от автомата Калашникова. Поэтому интерес современных людей к владению этим оружием растет все больше, а клубы спортивного ножевого боя появляются как грибы после дождя. К сожалению, ножевой бой, при всей своей кажущейся крутости, обладает некоторыми существенными минусами.

О них, а также об истории этой дисциплины — в нашей статье.

Сникерснуть по-голландски — история ножевого боя

Сам по себе бой на ножах появился сразу, как только наш первый мохнатый предок сделал заостренную пластину из камня и воткнул ее ближнему своему в живот. Нож как оружие и предмет обихода был рядом с человеком на всем протяжении его истории. Но, как только орудия членовредительства стали совершенствоваться и появились копья, доспехи и мечи, он отошел на второй план, став вспомогательным средством, которым добивали поверженного противника или использовали для тайных убийств.

Однако в некоторых культурах и в некоторые эпохи нож все же снова брал верх и становился основным оружием для поединков. Собственно говоря, они и дали основу для современного ножевого боя.

Классическая наваха

Например, когда короли Испании в конце XVII начале XVIII века запретили простолюдинам носить шпаги — а раньше любой испанский крестьянин мог быть вооружен рапирой — народ сразу перешел на короткие клинки. Одним из самых ярких представителей этого семейства была знаменитая наваха. Этот складной нож обладал лезвием специфической формы, по некоторым утверждениям необходимой для того, чтобы нож не проникал в тело на смертельную глубину.

Драчливые испанцы практически сразу напридумывали различные формы дуэлей с ножами, среди которых, например, были поединки между карточными шулерами и теми, кто собирал с них дань — баротеро. Так вот, когда такой бандит подходил к карточным игрокам, он бросал им колоду карт и говорил: «Играйте по моим правилам». И если никто не возражал, он забирал часть выручки. Если же игроки были против, один из них говорил: «У нас свои правила!», — и втыкал нож в землю. После этого они уходили за угол и чаще всего один из них уже не возвращался.

Поединки на ножах и стилетах происходили и на территории Италии, где городское население также было скоро на гнев и месть. Размах резни в XIX веке достигал такого масштаба, что при католических храмах стали делать специальные помещения, «сфреддо», куда сносили убитых именно во время поединков, в том числе и на ножах.

Джиджи Дзанаццо, автор книги «Обычаи, нравы и предрассудки народа Рима» (1908), вспоминал, как в годы его юности мальчишки спрашивали своих бабуль: «Бабушка, мы пойдем смотреть на тех, кого зарезали сегодня?».

Не меньшие страсти кипели и в более холодной части Европы. В Голландии XVII века существовал такой термин, «сникерсни». Он имел мало общего с современной рекламой и означал драку на ножах. К примеру, один из героев вышедшей в 1673 году английской пьесы «Голландский любовник» заявляет: «Я вам покажу, как я хорош в сникерсни!», — и имеет в виду он именно ножевой поединок.

По другую сторону океана тоже кипели страсти. Во времена Чарльза Дарвина на территории современной Аргентины можно было легко нарваться на ножевую драку, о чем и писал отец теории эволюции в своих воспоминаниях. Как он утверждал, такие поединки часто происходили в питейных заведениях, а бойцы старались порезать своему противнику лицо, разрезать нос или губы, поэтому часто они были украшены ужасающими шрамами. Может, глядя на этих драчливых бандитос, Дарвин впервые подумал о том, что люди — всего лишь безволосые приматы?

Как писал аргентинец Борхес, непонаслышке знавший о традиции ножевых дуэлей:

«В здешних суровых краях по тем временам только так и жили — мужчина против мужчины, нож против ножа».

Восток тоже не отставал. Жители японских островов поднаторели в искусстве прирезать ближнего своего настолько, что придумали массу различных боевых систем. Однако, по иронии, отдельное искусство ножевого боя, использующее японский короткий кинжал, танто, придумали уже в Америке. Так появился боевой стиль танто-дзюцу.

Танто

Да и в современном мире использование ножа, особенно в криминальной среде, до сих пор носит вполне распространенный характер. Достаточно вспомнить, что в американской тюрьме Сан-Квентин медицинская часть имеет самый опытный в лечении колото-резаных ранений персонал. Практика вытаскивания с того света порезанных друг другом заключенных у них просто запредельная.

Современный спортивный ножевой бой

Как мы видим, человечество имеет обширный опыт отправления на тот свет ближнего своего с помощью ножа. Причем очень часто это именно дуэльный опыт — с определенными правилами и условиями поединка. Так как же эти кровавые традиции перешли на новый, цивилизованный уровень и превратились в спорт?

Все дело в том, что нож, в отличие от других орудий убийства, воспринимается максимально естественно. Скорее всего, на кухне у вас прямо сейчас можно найти с дюжину различных клинков, и, честно говоря, большая их часть сгодилась бы для убийства. Мы окружены ножами и, самое главное, с детства умеем обращаться с ними на бытовом уровне.

Вторая причина, по которой цивилизованное общество снова обратило внимание на ножевой бой — интерес к восточным единоборствам. А в них изучение техник владения холодным оружием, в том числе короткими клинками, традиционно было хорошо развито.

Сейчас уже сложно утверждать, кто первым начал изучать ножевой бой именно спортивной, то есть безопасной, направленности на территории современной России. Скорее всего, это были адепты каратэ. Тем более, один из современных стилей, танто-дзюцу Кочергина, стал популярен уже довольно давно.

Еще один возможный вариант первых популяризаторов ножевого боя — создатели славяно-горицкой борьбы. Вариант не настолько абсурдный, как может показаться на первый взгляд. Я сам получил первые знания по спортивному ножевому бою именно изучая славяно-горицкую борьбу у последователей А.К.Белова в конце «святых девяностых». Как бы то ни было, именно середина-конец девяностых в России — начало активного использования спортивного ножа в поединках и соревнованиях.

Правила и экипировка бойцов

Чем же отличается спортивный ножевой бой от своего кровавого исторического предшественника? Прежде всего отсутствием главного — боевого стального ножа с заточенным клинком. Конечно, особо упоротые гуру пишут, что работают исключительно на настоящих ножах. Однако делают они это почему-то исключительно за закрытыми дверями и в обстановке строжайшей тайны. Ну, а многочисленные трупы учеников они, видимо, закапывают на заднем дворе.

В реальном спортивном ножевом бое используют муляж ножа. Причем материалы изготовления зависят от организации, правил и фантазии создателей системы. К примеру мы, в славяно-горицкой борьбе, поначалу использовали два вида снарядов. Первый — закругленные имитации ножа из рессор для отработки ударов по палкам и столбам. Второй — деревянные, вырезанные собственноручно для спаррингов. Потом, уже значительно позже, появились отличные имитации из гибкого пластика.

Видел я у некоторых школ и странные резиновые гибкие предметы, напоминающие дилдо. Не берусь утверждать, как еще они их используют.

Защитное снаряжение тоже сильно зависит от правил и зон поражения. Чаще всего предплечья защищают пластиковыми или кожаными наручами, хотя адепты Кочергина в его танто-дзюцу рубятся деревянными танто с голыми руками — видимо костяшки пальцев им уже не нужны. Также многие школы ножевого боя используют защитные перчатки: либо тактические из магазина, с пластиковой защитой костяшек и тыльной стороны ладони, либо, как мы делали, нашивают на кожаные перчатки дополнительную защиту из кусков старого ремня.

Голову также защищают в зависимости от правил. Если запрещено бить выше корпуса — то голова вообще не закрыта, либо используются очки для сварки, чтобы избежать случайного тычка в глаза. Некоторые школы используют шлем, защищающий лицо, и разрешают бить в эту зону. Во время некоторых соревнований используются металлические незаточенные имитации ножей, а потому не обойтись еще и без нагрудника.

В общем, одной системы правил и экипировки нет, каждый творит кто во что горазд. Правда, одно правило действует всегда: нож заменяют его имитацией.

Прикладной аспект. Иллюзия крутизны

Главная проблема современного спортивного ножевого боя заключается именно в том, что он современный и спортивный.

Спортивный — это не так плохо, это подразумевает большое количество спаррингов на реальных скоростях, а также соревнования, в которых спортсмены отрабатывают свои движения в момент максимального стресса. Однако нож-то не боевой. И ты прекрасно понимаешь, что он не боевой. И даже кровавые зарубы танто-дзюцу — это драка двух мужиков на коротких палках.

Поэтому, каким бы крутым спортсменом-ножевиком ты ни был, у тебя нет реальных навыков сражения, как у тех же средневековых испанцев или голландцев с их сникерсни. Но что еще хуже, навыки ножевого боя создают опасную иллюзию: стоит начаться драке, и она очень быстро окончится дюжиной трупов вокруг сенсея с клинком.

На деле, если человек не смертельно отморожен, пустить кровь другому человеку, понимая что тот может умереть, мало кто может. В реальной жизни возможность убийства (особенно, зная наши законы о правах самообороны) оказывается сильным блоком. Прославленный мастер спаррингов не защищен от того, чтобы впасть в ступор.

Вот и остается от ножевого боя непонятное послевкусие: с одной стороны, дисциплина крайне интересная. Из нее можно узнать о том, как тебя самого могут порезать. Также она поможет избавиться от иллюзий о том, что у профессионала можно отобрать нож приемами из различных книг по самообороне. Однако для простых парней и девчонок, которые просто мечтают о безопасности вне дома, ножевой бой вряд ли окажется хорошим решением. Лучше купите газовый баллончик и ходите только по ярко освещенным улицам.

Автор: Павел Зенцов; DISGUSTINGMEN.com

