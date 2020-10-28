Реалії контрабандистів. Як торгують нелегальним тютюном та звідки він береться

Торгівлю сигаретами, з яких не сплачені податки, називають нелегальним обігом тютюнових виробів. Цей обіг останнім часом зростає. Дислокується він на ринках, у кіосках та в онлайні. У кожного під будинком є кіоск або маленький магазинчик, де можна купити сигарети тільки за готівку без акцизної марки або з маркою сумнівної якості.

Як гривні йдуть повз бюджет

Уже о восьмій ранку біля кіоску на зупинці громадського транспорту на околиці Києва стоїть черга з чотирьох чоловіків і дівчини. Усі купують сигарети, дехто – ще й дешеву каву.

— Метнол, полуниця, малина, слімс, звичайні? – сонно питає продавчиня в дівчини в коричневій куртці із собакою на повідку.

— Слімс та американо, – відповідає вона і простягає телефон, щоб розплатитися через додаток.

— Тільки готівка, – суворо зауважує голос з вікна кіоска.

Дівчина тягнеться за сумкою, довго шукає в ній гаманець, потім відраховує 67 грн і відходить неподалік зупинки, щоб зняти маску і зробити пару ковтків з паперового стаканчика. За нею вже нервують інші покупці. Дехто поглядає на годинник, мабуть, оцінюючи перспективи покурити перед поїздкою на роботу і не спізнитися. Пачка коштує 30-57 грн залежно від бренду. На жодній із представлених на вітрині пачок немає акцизної марки.

Їдемо ближче до центру столиці, метро Лук’янівська. Біля виходу з метро жінка літнього віку продає сигарети «Марвел» і «Парламент». Одна сигарета – 5 грн. Акцизних марок на пачках також нема.

Товар розміщений на спеціальному складному столику, поруч продається тютюн у стаканчиках для самокруток. Черги на сигарети поштучно не шикуються, але час від часу люди підходять.

Це Київ, а до більшості великих міст в Україні Державна фіскальна служба, яка вилучає нелегальні підакцизні товари та утилізує їх, навіть не встигає дістатися.

Утім, нащо взагалі виходити з дому, якщо оголошень про дешеві сигарети в інтернеті – ціла купа. Тут їх пропонують купувати по 10-30 грн за пачку, але великими партіями. Деякі продавці відверто пишуть, що акцизної марки немає, а деякі запевняють, що їх товар – «оригінал 100%, український акциз».

Далі вони скромно зауважують, що в асортименті – сигарети «Петр І» з Росії, NZ, NZ Slims, «Мінськ», Portal – з Білорусі, Молдови та Об’єднаних Арабських Еміратів. Пропонують навіть доставку кур’єром – повний сервіс. Тут навіть неозброєним оком можна побачити великий потенціал для контрабанди.

В. о. керівника ДФС Сергій Солодченко

«Усі сайти, що реалізують підакцизну продукцію в Україні, розташовані за межами нашої країни. Один з них разом з Нацполіцією ми торік закрили, але він відновив роботу, передислокувавшись в іншу країну», – пояснює в. о. керівника ДФС Сергій Солодченко.

Зараз його відомство і комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності обговорюють можливість запровадження обмеження реалізації будь-якої підакцизної продукції в інтернеті.

«Впливати на роботу сайтів можемо опосередковано – через людей, які роблять замовлення. Вилучаємо цигарки, відстежуємо, звідки вони прийшли. Так знаходимо складські приміщення, але це, скоріше, наслідки», – каже Солодченко.

З офлайновою торгівлею ситуація не менш складна. Правоохоронці постійно звітують про «улов» контрабандного тютюну, але купити його на вулиці дуже просто, експерти фіксують зростання продажів.

«Частка нелегального обігу тютюнових виробів у 2019 році становила 6,6%. Це означає, що 3,5 млрд сигарет продані без сплати податків. Згідно з дослідженням Kantar, у серпні 2020 року частка незаконного обігу тютюнової продукції на ринку України зросла до 6,9%», – повідомив генеральний директор компанії «JTI Україна» Пол Холловей.

«Білому» бізнесу, який сплачує податки і забезпечує робочі місця, конкурувати з «тінню» важко.

Якщо торік торгівля підакцизними товарами в обхід касового апарата призвела до недоотримання 4,7 млрд грн, то тільки за вісім місяців 2020 року ця цифра перевищила 4,5 млрд грн, свідчать дані агентства Kantar. Нелегальний обіг тютюну – це не стільки про продавців цигарок, скільки про те, звідки в Україні береться такий товар.

Є два джерела: нелегальні цехи, коли цигарки виробляються в Україні і відправляються на продаж без марок чи з підробленими марками, та контрабандні поставки з інших країн. Чиновники кажуть, що ціна такої пачки цигарок всього на 10 грн відрізняється від «легальної». «Всього» – бо 75-80% вартості «легальної» цигарки – це податки. Тож «підприємці», які на цьому добре заробляють, мають вагомі причини опиратися.

З іншого боку, якщо в час економічного піднесення люди більш схиляються до якісного і «легального», то в період економічної кризи намагаються заощаджувати. Тобто ринок підакцизної «тіні» може і далі зростати.

Чому Україна програє сусідам у боротьбі з контрабандою

Тютюн посідає провідні позиції серед інших контрабандних товарів, каже заступник голови Державної прикордонної служби Володимир Нікіфоренко.

Близько 60% спроб контрабанди здійснюються через порти, там затримують значні партії цигарок. Одна з недавніх – на 80 млн грн. Є і більш винахідливі способи транспортування цигарок через кордон – дронами та засобами малої авіації.

Заступник голови Державної прикордонної служби Володимир Нікіфоренко

Недавно затримали літак, який дислокувався в Черкаській області та переміщався до румунського кордону. Тільки за одну добу він чотири рази порушував повітряний простір. Прикордонники звітують: літак затриманий, є кримінальне провадження.

За словами Нікіфоренка, у 2020 році прикордонники близько 750 разів запобігали спробам нелегально ввезти в Україну тютюнові вироби, вилучили 12 млн пачок цигарок. Вони мали опинитися на розкладках кіосків та на ринках.

«Для тютюнового ринку України це крапля в морі», – коментує народний депутат, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

Країни ЄС відзначають скорочення контрабанди сигарет з України у два-три рази, але ситуація не ідеальна.

Прикордонники констатують: у цьому питанні Україна програє сусідам, бо в Україні покарання за це легше. Там, де румуни можуть притягнути до кримінальної відповідальності, Україна може пригрозити адміністративним покаранням.

«У Румунії за десять ящиків сигарет можна отримати п’ять років тюремного ув’язнення. Румуни менше цим займаються, тоді як в Україні багато населених пунктів «спеціалізуються» на контрабанді», – бідкається Нікіфоренко.

Прикордонники підримують криміналізацію контрабанди цигарок. Зараз в адвокатів залишається багато лазівок, щоб повернути незаконну продукцію порушникам. Вона потрапляє на ринки і в кіоски, де її продадуть за готівку.

«Усім зрозуміло, що продукція нелегальна, вироблена незрозумілим способом, але все одно ми отримуємо рішення суду про повернення», – зауважує Солодченко.

Генеральний директор компанії «JTI Україна» Пол Холловей

Споживачі витрачають близько 25% свого доходу на сигарети. Їх вартість продовжить зростати, оскільки зростатимуть акцизи. Коли сигарети стають надто дорогими, попит на нелегальні сигарети зростає, пояснює Пол Холовей.

Легальний бізнес втрачає частку на ринку на користь нелегальних виробників та контрабандистів, наголошує гендиректор «JTI Україна».

Компанія підтримує криміналізацію контрабанди, виробництва та розповсюдження нелегальних тютюнових виробів. Чи вдасться таким чином вирішити проблему?

«Це дуже складне питання, але якщо буде кримінальна відповідальність, то людина двічі подумає, чи варто розповсюджувати незаконні тютюнові вироби», – пояснює він.

Джерело: Економічна правда